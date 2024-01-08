Обычный хайп: украинцам рассказали, есть ли у страны деньги им на пенсии

Украине есть, чем платить пенсии. Более того, в настоящее время правительство готовится провести индексацию и все необходимые перерасчеты – в т.ч. в результате поднятия прожиточного минимума для нетрудоспособных. Все же заявления о "пустом" Пенсионном фонде являются не более, чем несоответствующим действительности хайпом.

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Об этом сообщил глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев. Он отметил: в 2023 году доходы Пенсионного фонда (ПФУ) выросли на 25,4% – со 156,9 млрд грн в 2022-м до 777,8 млрд грн.

"Частично это связано с расширением функционала ПФУ. Который с октября 2022 стал ответственным за выплату льгот и жилищных субсидий, а впоследствии и за их начисление, а также передачей в него в начале 2023 функций по социальному страхованию (ФССУ)", – говорится в сообщении.

При этом он подчеркнул: в сопоставимых показателях доходы выросли на 16,3% – или почти на 100 млрд грн. В том числе:

собственные доходы ПФУ на общеобязательное пенсионное страхование (ЕСВ и другие платежи) – на 14,7%, или 59,5 млрд грн;

трансферт из государственного бюджета – на 19,2%, или 40,4 млрд грн.

Кроме того,отметил Гетманцев, был перевыполнен план на 2023 год по собственным доходам ПФУ в части ЕСВ, распределенного на пенсионное страхование. Перевыполнение составило 1,6% – или 6,9 млрд грн.

"Большую часть пенсий Украина финансирует самостоятельно. Также в этом месяце ожидаем положительные новости из Вашингтона и Брюсселя. Поэтому хайп в сети о "пустом" Пенсионном фонде и что нечем будет платить пенсии, точно не соответствует действительности. В настоящее время правительство готовится провести индексацию и все необходимые пенсионные перерасчеты (в т.ч. в результате поднятия прожиточного минимума для нетрудоспособных) в текущем году", – резюмировал Гетманцев.

Риски все же есть

Впрочем, признал нардеп, в средней и долгосрочной перспективе риски балансировки солидарной пенсионной системы, все же, есть. Особенно с учетом ряда факторов:

постепенного сокращения внешнего финансирования бюджета;

демографического кризиса;

вынужденной миграции;

ухудшения возрастной структуры населения;

сохранения высокой безработицы – в около 20%;

планов внедрения 2-го уровня пенсионной системы – общеобязательных накопительных пенсионных счетов, – и т.д.

Почему встал вопрос по пенсиям

Слова Гетманцева, видимо, стали реакцией на недавнее заявления министра соцполитики Оксаны Жолнович. Которая отмечала, что в случае отсутствия международной финансовой помощи от западных партнеров индексация пенсий может не произойти.

"Возможно, не удастся, если действительно будут такие риски (отсутствие международной финансовой помощи. – Ред.), говорить об индексации. Но базовая пенсия будет выплачена, и на это мы найдем средства из внутренних украинских ресурсов", – сказала Жолнович.

Впрочем, вскоре после этого премьер-министр Денис Шмыгаль опроверг это заявление. Он уверил, что в 2024 году пенсии выплачиваться вовремя. А их индексация, как и запланировано, пройдет в марте.

"Пенсии и зарплаты учителей и врачей в следующем году так же будут выплачиваться в срок. Индексация пройдет в марте, как это предусматривает закон", – сказал глава правительства.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в январе в Украине пересчитали пенсии четырем категориям пенсионеров. Больше всего получили те, кто по-прежнему имел максимальную пенсию. Их выплата возросла с 20 тыс. 930 грн. до 23 тыс. 610 грн. Минимальная пенсия увеличилась всего с 2 093 до 2 361 грн.

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