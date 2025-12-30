Затронет клиентов всех банков в Украине: крупнейшая криптобиржа мира остановила вывод средств

Украинцы не смогут выводить на свои банковские карты средства со счетов на крупнейшей криптобирже мира Binance. Также пользователям ограничили некоторый другой функционал.

Как сообщает "Минфин", ограничения начали действовать 29 декабря, о чем пользователей площадки предупредили в этот же день. Зато методы пополнения счета для дальнейшей торговли на платформе фактически не изменились.

Что изменилось

Вывод на банковские карты. Пользователи потеряли возможность переводить деньги непосредственно на карты Visa или MasterCard. Ограничение является временным, а о восстановлении функции сообщат дополнительно.

Автоматические регулярные покупки. Функция автоматического приобретения криптовалюты по установленному расписанию больше не действует.

Отложенные заявки на приобретение. Ранее созданные лимитные ордера на покупку активов за фиатные деньги (обычные деньги, например, гривни, доллары, евро) больше не действуют.

Какие возможности остались

Пополнение счета. Входящие операции через банковские карты Visa и MasterCard продолжают действовать.

Мобильные платежные системы. Apple Pay и Google Pay продолжают работать для зачисления средств.

Международные банковские переводы. Криптобиржа продолжает обрабатывать SWIFT-транзакции.

Что с Zen.com?

Платежный сервис Zen.com, который активно используется для транзакций в евро (EUR), польском злотом (PLN) и других валютах, также остается в перечне рабочих методов. Однако, по официальной информации, его полноценное функционирование для внесения и вывода средств заработает только с 6 января 2026 года.

Тем, кто нуждается в немедленном снятии средств, придется воспользоваться международными банковскими переводами через SWIFT. Также они могут рассмотреть другие варианты, например, P2P-платформы.

Как уже сообщал OBOZ.UA, покупка криптовалюты на бирже может стать причиной блокировки банковского счета. В частности, финмониторинг особенно тщательно проверяет операции с криптовалютой или другими виртуальными активами на сумму более 30 тыс. грн.

