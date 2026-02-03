Затронет каждого посетителя сервисных центров МВД: украинцев предупредили о важных изменениях с 3 февраля

В Украине изменили правила электронной записи через терминалы в сервисные центры Министерства внутренних дел. Начиная с 3 февраля при регистрации отображается конкретное время приема и количество доступных записей на соответствующие услуги.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД. Это означает, что онлайн-сервис и терминалы стали единой синхронизированной системой, которая отражает актуальные записи на услуги сервисных центров министерства.

Что означают изменения

С сегодняшнего дня при регистрации на услуги через терминалы, размещенные в ТСЦ МВД, доступные записи для получения той или иной услуги будут иметь конкретное время. Это позволит посетителям самостоятельно выбирать свободную запись на конкретный час.

Поскольку запись и предоставление услуги, как и раньше, происходит день в день, посетители смогут зарегистрироваться в терминале самообслуживания и в тот же день получить услугу. При этом на информационных табло будет отображаться актуальная информация о таких данных, как:

текущая дата и время;

номера регистрации посетителей ;

; номера рабочих мест администраторов ТСЦ МВД и/или работников экспертной службы МВД, которые предоставляют услуги.

В МВД предупредили о предстоящих нововведениях, поскольку внедрение таких изменений требует комплексных организационно-технических доработок системы и ее обновления. Также в министерстве напомнили об ограничениях, действующих для записи:

лимит регистраций через терминал и Е-запись для физических лиц – 4 записи в течение месяца;

для юридических лиц – не более 6 регистраций в день;

регистрация через Е-запись осуществляется на 21 день вперед.

Записи генерируются системой автоматически для каждого сервисного центра МВД с учетом времени, необходимого для предоставления услуг, и зависят от количества администраторов соответствующего подразделения и графиков их работы.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцев освободили от необходимости посещать сервисные центры МВД для замены утраченного или поврежденного техпаспорта на авто или замены его после изменения персональных данных. Это теперь можно сделать, имея смартфон с приложением Дія, а получить готовый документ – через "Укрпочту".

