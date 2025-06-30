В Дії запустили новую услугу для украинцев: как воспользоваться

Украинцам больше не надо будет посещать сервисные центры МВД, чтобы заменить утраченный или поврежденный техпаспорт на авто либо заменить его после изменения персональных данных. Это теперь можно будет сделать, просто имея смартфон с приложением Дія, а получить готовый документ – через "Укрпочту".

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Чтобы воспользоваться услугой, нужно авторизоваться в приложении Дія, сообщили разработчики единой платформы государственных услуг. Заказать техпаспорт онлайн можно за несколько шагов:

открыть в Дії вкладку " Сервисы ", а в меню " Водителю " нажать на " Замена техпаспорта ". Также этой опцией можно воспользоваться просто в меню документа;

", а в меню " " нажать на " ". Также этой опцией можно воспользоваться просто в меню документа; выбрать причину замены и при необходимости заказать новые номерные знаки;

выбрать формат: только цифровой или цифровой + пластик;

указать способ доставки – отделение или курьер "Укрпочты";

проверив данные, подписать заявление и оплатить в течение суток.

Сервис доступен только для совершеннолетних владельцев транспортных средств. Также для замены техпаспорта нужно иметь в Дії РНУКН (налоговый номер), свидетельство о регистрации авто, а также биометрический документ: паспорт или вид на жительство.

Отмечается, что такой способ подойдет желающим заменить номерные знаки. Но если же у авто изменились технические характеристики (объем двигателя, тип топлива и т.д.), в сервисный центр МВД придется обратиться лично.

Также OBOZ.UA сообщал, что в приложении Дія вскоре появится возможность сдать онлайн-экзамен на водительское удостоверение – по словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, онлайн-экзамен планируют запустить в формате пилотного проекта. Особенностью новой системы станет использование встроенного искусственного интеллекта, который сможет анализировать поведение человека при сдаче теста. Это позволит контролировать добропорядочность прохождения экзамена без участия инспектора. Модель искусственного интеллекта будет фиксировать подозрительные действия, например посторонние движения, взгляд в сторону или изменение голоса, что может свидетельствовать о попытке обмана.

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