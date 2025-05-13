Застройщик Никонов утверждает, что не причастнен к квартирам Комарницких: детали

Основатель компании KAN Development Игорь Никонов утверждает, что фонды Степана Черновецкого – сына экс-мэра Киева Леонида Черновецкого – профинансировали строительство квартир в Киеве, которые продавал бизнесмен и бывший депутат Киевского городского совета Денис Комарницкий с женой. При этом сама KAN Development, утиверждается, выступала лишь девелопером проектов.

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"В одном проекте мы никакого отношения к собственности не имели, в двух других у нас было по 50%. Продажа квартир Комарницкого происходила не из нашего фонда, мы вообще к этому отношения не имеем", – рассказал Никонов СМИ.

Он подчеркнул: фонды Степана Черновецкого не только финансировали строительства, но и управляли активами. Кроме того, компании сына экс-мера Киева были владельцами земельных участков, где проводилось строительство.

Комарницкий же, предполагает Никонов, мог заключить инвестиционный договор с компаниями Черновецкого. Который мог предполагать гарантированную покупку определенного количества квартир по фиксированной цене по требованию инвестора.

"Я так понимаю, что у него был "оптовый" контракт на покупку квартир по более низкой цене, которые он перепродавал дороже и на этом зарабатывал. Я не видел в этом ничего противозаконного", – сказал он.\

В то же время, утверждает Никонов, в 2016-2018 годах Комарницкий не имел настолько существенного влияния на процессы в городе, чтобы "давать ему взятки квартирами".

Что предшествовало

Ранее же журналисты "Слідства.Інфо" выяснили, что в течение 2016-2018 годов Комарницкий вместе с женой владели 110 квартирами в Киеве. При этом подчеркивается:

Это жилье размещалось в престижных новостройках.

Комарницкие продавали его очень быстро – в течение "несколько дней или недель с момента обретения права собственности".

Супруги могли заработать на продаже этих квартир 440 млн грн.

"Учитывая, что ранее правоохранители и СМИ сообщали, что Комарницкого подозревают в причастности к схемам выделения земли в Киеве под застройки, обнаруженные квартиры супругов Комарницких могли быть способом расчета за предоставление таких услуг", – говорится в материале.

При этом в "Слідство.Інфо" обратили внимание, что пик активности Комарницких с покупкой и продажей жилья пришелся на 2016-2018 годы. Как утверждается в материале, ни до этого, ни после Комарницкие не оперировали недвижимостью в таких объемах.

В то же время, подчеркивается, все три комплекса, где были обнаружены десятки квартир Комарницких, объединяет один застройщик – компания KAN Development. "Ее основатель Игорь Никонов в течение 2014-2015 годов был первым заместителем председателя КГГА Виталия Кличко", – напомнили авторы материала.

Дело Комарницкого

В начале февраля 2025 года стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) проводит следственные действия у Комарницкого. Позже пресс-служба НАБУ сообщила, что Бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура "проводят масштабную операцию "Чистый город" по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете".

После этого Высший антикоррупционный суд на два месяца отправил под стражу заместителя председателя КГГА Петра Оленича и установил ему залог в размере 15 млн грн, а депутату Киевсовета, председателю земельной комиссии Михаилу Терентьеву избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в почти 10 млн. грн.

На этом фоне мэр Киева Виталий Кличко заверил, что столичные власти полностью сотрудничают с правоохранителями, предоставляют все приглашаемые документы и способствуют следствию. Кроме того, он анонсировал увольнение Оленича и Терентьева, а также:

заместителя директора КП "Спецжилфонд" Юрия Леонова ;

заместителя руководителя КП "Киевблагоустройство" Алексея Мушты.

В рамках дела было задержано 7 участников преступной организации, а о подозрении сообщили 10 лицам. Подозревается, что ее возглавлял Денис Комарницкий.

Схема заключалась в поиске перспективных земельных участков и регистрации подконтрольных лиц права собственности на сооружения, которых на этих участках никогда не существовало. В дальнейшем в горсовет подавали заявления о предоставлении им права собственности на земельные участки для обслуживания этих сооружений, что позволяло избегать торгов.

Необходимые решения принимались в КГГА за взятки. Это позволяло Комарницкому влиять на процессы внутри Киевгорсовета и КГГА – в частности, на назначение на высокие должности лояльных лиц, увольнение подконтрольных служащих, выделение бюджетных средств в интересах преступной организации.

Позже стало известно, что Комарницкий мог выехать из Украины. Журналистам удалось его разыскать в Австрии.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на имущество Комарницкого, его жены Ирины, а также водителя Юрия Дашкова наложили арест. Речь идет о корпоративных правах, автопарке, наличных, безналичных средствах и ценных бумагах.

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