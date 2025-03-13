НАБУ готовится объявить Дениса Комарницкого в международный розыск: СМИ узнали, в какую страну он выехал

Бывший депутат Киевского городского совета Денис Комарницкий, фигурирующий по делу "Чистый город", мог выехать из Украины после объявления в розыск. Сейчас он, вероятно, находится в Австрии.

Видео дня

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на собственные источники. О том, что киевский экс-депутат сбежал за границу, подтвердили и в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ).

"НАБУ будет принимать меры по объявлению его в международный розыск", – сказал директор НАБУ Семен Кривонос.

О том, что Комарницкий уехал, ранее сообщил журналист Михаил Ткач. Он разыскал и пообщался с беглецом, но не отметил, в какой именно стране тот скрывается от правосудия. Журналист подчеркнул, что "очередной подозреваемый в коррупции просто сел и уехал из страны".

Операция "Чистый город": как причастен Комарницкий к "земельному делу"

Операцию "Чистый город" Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начали в феврале. Ее целью назвали разоблачение преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете.

О ее начале стало известно 6 февраля, когда НАБУ и САП сообщили об обысках у Дениса Комарницкого. Позже в рамках этого же дела Высший антикоррупционный суд на два месяца отправил под стражу заместителя председателя КГГА Петра Оленича и установил ему залог в размере 15 млн грн, а депутату Киевсовета, председателю земельной комиссии Михаилу Терентьеву избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в почти 10 млн. грн.

На этом фоне мэр Киева Виталий Кличко заверил, что столичные власти полностью сотрудничают с правоохранителями, предоставляют все приглашаемые документы и способствуют следствию. Кроме того, он анонсировал увольнение Оленича и Терентьева, а также:

заместителя директора КП "Спецжилфонд" Юрия Леонова;

заместителя руководителя КП "Киевблагоустройство" Алексея Мушты.

В рамках дела было задержано 7 участников преступной организации, а о подозрении сообщили 10 лицам. Подозревается, что ее возглавлял Денис Комарницкий.

Схема заключалась в поиске перспективных земельных участков и регистрации подконтрольных лиц права собственности на сооружения, которых на этих участках никогда не существовало. В дальнейшем в горсовет подавали заявления о предоставлении им права собственности на земельные участки для обслуживания этих сооружений, что позволяло избегать торгов.

Необходимые решения принимались в КГГА за взятки. Это позволяло Комарницкому влиять на процессы внутри Киевгорсовета и КГГА – в частности, на назначение на высокие должности лояльных лиц, увольнение подконтрольных служащих, выделение бюджетных средств в интересах преступной организации.

В результате действий преступной организации в 2023-2024 годах из собственности территориального общества Киева незаконно вывели землю в центре города стоимостью 11,6 млн грн. Завладеть еще шестью земельными участками в столице общей стоимостью 83,7 млн грн удалось предотвратить.

Также OBOZ.UA сообщал, что в суд был направлен обвинительный акт в отношении нардепа Ярослава Дубневича. Его подозревают в организации схемы по незаконному завладению природным газом и легализации незаконно полученных 2,1 млрд грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!