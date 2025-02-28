Скандальное 'земельное дело': Кличко анонсировал увольнение нескольких киевских чиновников

В Киевской городской государственной администрации со своих должностей будут уволены ряд чиновников, в том числе, заместитель председателя КГГА Петр Оленич. Такое решение было принято на фоне "земельного скандала".

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Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Городские власти полностью сотрудничают с правоохранителями.

"Со своих должностей в КГГА будут уволены: заместитель председателя КГГА Петр Оленич; заместитель директора КП "Спецжилфонд" Юрий Леонов; заместитель руководителя КП "Киевблагоустройство" Алексей Мушта. Депутат Киевсовета, глава земельной комиссии Михаил Терентьев должен сложить депутатские полномочия", – сообщил Кличко.

Мэр Киева добавил, что в сфере градостроительства столицы и земельных отношений, как и говорили ранее, будет осуществлена реорганизация, "и не только в этих сферах".

"Отмечу о резонансном "земельном деле": город предоставляет правоохранителям все приглашаемые документы и способствует следствию", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские правоохранители пришли с обысками к киевскому бизнесмену Денису Комарницкому, который в прошлом был сопредседателем фракции "Блока Леонида Черновецкого" в Киевсовете. Дело касается земельной коррупции в Киевском городском совете.

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