Компании, элитные авто и миллионы в валюте: суд арестовал имущество Дениса Комарницкого

На имущество бывшего депутата Киевского городского совета Дениса Комарницкого, фигурирующего по делу "Чистый город", его жены Ирины, а также водителя Юрия Дашкова наложили арест. Речь идет о корпоративных правах, автопарке, наличных, безналичных средствах и ценных бумагах.

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Как сообщил журналист Олег Новиков, соответствующее решение принял Высший антикоррупционный суд (ВАКС). Несмотря на то, что после объявления в розыск Комарницкий уехал из Украины, был наложен арест на такое его имущество:

корпоративные права в ООО "Центр развития экономики и права" и ЧАО "Всеукраинский научно-исследовательский институт аналитического приборостроения";

в ООО "Центр развития экономики и права" и ЧАО "Всеукраинский научно-исследовательский институт аналитического приборостроения"; авто : Mercedes-Benz S 500, Toyota Camry 2020 года выпуска, Toyota Land Cruiser 2021 года выпуска, GMC Yukon XL, Mercedes-AMG GLE 53;

: Mercedes-Benz S 500, Toyota Camry 2020 года выпуска, Toyota Land Cruiser 2021 года выпуска, GMC Yukon XL, Mercedes-AMG GLE 53; наличные и безналичные, ценные бумаги на счетах в ряде банков;

наличные, изъятые в рамках этого дела,: 3,97 млн долларов, 100 тыс. евро и 806,3 тыс. грн.

Операция "Чистый город": как причастен Комарницкий к "земельному делу"

Операцию "Чистый город" Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начали в феврале. Ее целью назвали разоблачение преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете.

О ее начале стало известно 6 февраля, когда НАБУ и САП сообщили об обысках у Дениса Комарницкого. Позже в рамках этого же дела Высший антикоррупционный суд на два месяца отправил под стражу заместителя председателя КГГА Петра Оленича и установил ему залог в размере 15 млн грн, а депутату Киевсовета, председателю земельной комиссии Михаилу Терентьеву избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в почти 10 млн. грн.

На этом фоне мэр Киева Виталий Кличко заверил, что столичные власти полностью сотрудничают с правоохранителями, предоставляют все приглашаемые документы и способствуют следствию. Кроме того, он анонсировал увольнение Оленича и Терентьева, а также:

заместителя директора КП "Спецжилфонд" Юрия Леонова ;

; заместителя руководителя КП "Киевблагоустройство" Алексея Мушты.

В рамках дела было задержано 7 участников преступной организации, а о подозрении сообщили 10 лицам. Подозревается, что ее возглавлял Денис Комарницкий.

Схема заключалась в поиске перспективных земельных участков и регистрации подконтрольных лиц права собственности на сооружения, которых на этих участках никогда не существовало. В дальнейшем в горсовет подавали заявления о предоставлении им права собственности на земельные участки для обслуживания этих сооружений, что позволяло избегать торгов.

Необходимые решения принимались в КГГА за взятки. Это позволяло Комарницкому влиять на процессы внутри Киевгорсовета и КГГА – в частности, на назначение на высокие должности лояльных лиц, увольнение подконтрольных служащих, выделение бюджетных средств в интересах преступной организации.

В результате действий преступной организации в 2023-2024 годах из собственности территориального общества Киева незаконно вывели землю в центре города стоимостью 11,6 млн грн. Завладеть еще шестью земельными участками в столице общей стоимостью 83,7 млн грн удалось предотвратить.

Также OBOZ.UA сообщал, что в суд был направлен обвинительный акт в отношении нардепа Ярослава Дубневича. Его подозревают в организации схемы по незаконному завладению природным газом и легализации незаконно полученных 2,1 млрд грн.

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