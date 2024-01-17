Зарплаты военных в Украине с января: сколько будут платить

В Украине с января размер денежного вознаграждения для военнослужащих не меняется. При этом некоторые изменения в заработных платах произошли несколько месяцев назад. Размер зарплат военных зависит в первую очередь от того, какие задачи и где они выполняют.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Да, заработные платы зависят от целого ряда факторов. Украине смогут получать:

100 тыс. грн – военнослужащим ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны, которые производят огненное поражение противника, без условия пребывания в районе ведения боевых действий (ранее они получали 30 тыс. грн);

100 тыс. грн – военнослужащим, осуществляющим разминирование в районах ведения боевых действий (ранее они получали 30 тыс. грн);

50 тыс. грн – военнослужащим из состава командования и штабов (в частности, вне районов ведения боевых действий), осуществляющих управление частями и подразделениями, ведущими боевые действия (ранее они получали 30 тыс. грн);

30 тыс. грн – военнослужащим за выполнение боевых задач по разминированию вне районов ведения боевых действий.

Также раненые военнослужащие, находящиеся в распоряжении более двух месяцев и по состоянию здоровья, не могут исполнять обязанности военной службы по соответствующим должностям, с 1 июня будут получать дополнительно 20 тыс. 100 грн.

Со своей стороны, инструкторы учебных центров с 1 июня будут получать дополнительно от 15 тыс. до 30 тыс. грн, срочники - 6 тыс. грн, курсанты - 2 тыс. 350 грн.

Выплаты бойцам, воюющим на переднем крае, сохранены на прежнем уровне – 100 тыс. грн. Это же касается военнослужащих, получивших ранения (контузию, травму, увечье) и находящихся на стационарном лечении, а также семей пленных и пропавших без вести.

Ранее OBOZ.UA писал: в Украине на рынке труда наблюдается тенденция, что все больше граждан хотят работать онлайн. При этом количество соискателей работы в прошлом месяце снизилось.

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