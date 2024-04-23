Зарплаты военных с 1 мая: что изменил Кабмин

В Украине зарплаты военным в мае 2024 года не изменятся. Однако для тех, кто находится на на передовой 30 дней, ввели дополнительную доплату в размере 70 тыс. грн.

Кроме того, как и в предыдущие месяцы, доплату в размере 30 тыс. грн до зарплаты не смогут получать находящиеся в тылу. Решение возобновить доплату остановлено специальным определением. Доплату в 70 тыс. грн ввели с 1 апреля, говорится в материале OBOZ.UA.

"Во исполнение совместной инициативы Верховной Рады и Правительства сегодня установили доплату в размере 70 тыс. гривен для военнослужащих и полицейских, выполняющих боевые задания на первой линии", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как говорится в разъяснении Сухопутных войск ВСУ, размер денежных выплат командира бригады Сухопутных войск составляет 50 173 грн (без дополнительного вознаграждения), в свою очередь размер зарплаты стрелка – 20 586 грн (без дополнительного вознаграждения).

Стрелец в Сухопутных войсках получал в прошлом году в тылу чуть более 40 тыс. гривен, а если непосредственно был вовлечен в боевые действия – 113 тыс. гривен.

Такой военнослужащий получит:

20587 грн, если не включено в состав группировок войск и не выполняет боевых задач;

50 587 грн, если выполняет боевые (специальные) задания;

120 587 грн., если участвует непосредственно в боевых действиях.

Зарплата военного состоит из денежного довольствия, которое военные получают в соответствии со своей должностью, и денежного вознаграждения, установленного по инициативе президента на период военного положения.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцев приглашают на работу в шахты с зарплатой от 40 тыс. грн. При этом для трудоустройства не требуется специализация.

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