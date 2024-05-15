Зарплаты военных с 1 июня: сколько будут платить

В Украине денежное довольствие военных с 1 июня не изменится. Те, кто находятся на передовой в течение 30 дней, могут поучить доплату в размере 70 тыс. грн.

Как говорится в разъяснениях Министерства обороны, денежное довольствие выплачивается до 20 числа ежемесячно (в этом месяце за прошлый). А в случае поступления средств в воинскую часть позднее этого срока – в течение трех дней с момента после их поступления.

Выплата дополнительного вознаграждения в размере 100 000 гривен в месяц осуществляется военнослужащим Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях, или обеспечивают осуществление мер по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах их ведение.

в месяц осуществляется военнослужащим Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях, или обеспечивают осуществление мер по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах их ведение. Дополнительное вознаграждение в размере 50 000 гривен выплачивается тем военнослужащим, которые выполняют боевые (специальные) задания в составе органа военного управления, штаба группировки войск (сил) или штаба тактической группы в пункте управления оперативно-стратегической группировки войск включительно (в том числе вне районов ведения) боевых (военных) действий).

Перечень этих органов военного управления (управлений (штабов) группировок войск (сил)) утверждается Главнокомандующим Вооруженных сил Украины или начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Также на период действия военного положения дополнительное вознаграждение в размере 30 000 гривен выплачивается военнослужащим, выполняющим боевые (специальные) задания согласно боевым приказам (распоряжениям) (в расчете на месяц пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач).

Одноразовое вознаграждение 70 тыс. грн – новый вид доплат, который правительство ввело для военнослужащих и полицейских с 1 апреля 2024 года. Это вознаграждение будет выплачиваться за выполнение специальных задач при ведении боевых действий на линии столкновения с противником.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцев приглашают на работу в шахты с зарплатой от 40 тыс. грн. При этом для трудоустройства не требуется специализация.

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