Зарплаты военных с 1 апреля: сколько будут платить

В Украине с 1 апреля зарплаты военных не изменятся. Размер обеспечения зависит от того, какие задачи выполняют военные. Помимо зарплаты и премии, военные могут получать дополнительные выплаты за выполнение боевых задач, за выслугу лет или получение ученой степени.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Детальнее объяснили в постановлении КМУ №168. Зарплаты военных составляют:

Срочники в ВСУ получают минимально 6 тыс. грн.

Военные, которые выполняют боевые/специальные задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с агрессией РФ против Украины, получают 30 тыс. грн.

Военные на линии столкновения имеют зарплату в 50 тыс. грн.

Военные ВСУ в зоне активных боевых действий или для лечения/реабилитации получают 100 тыс. грн.

Инструкторы получают 15–30 тыс. грн.

Курсанты – 2350 грн.

Согласно постановлению КМУ №975, на дополнительную выплату для военных могут рассчитывать те, кто получил инвалидность в результате боевых действий. При прохождении службы военные с инвалидностью получают одноразовую выплату от 70 до 120 прожиточных минимумов – 187 880-322 080 грн.

Какие изменения приготовили народные депутаты

В Верховной Раде большая группа народных депутатов зарегистрировала проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о мотивации военной службы (№11012 от 13.02.2024 г.). Он предусматривает финансовые вознаграждения, социальные гарантии, дополнительный контроль над подготовкой, повышение престижа военной службы. Среди основных положений законопроекта есть следующие предложения:

установить выплаты военнослужащим и командирам за уничтожение и захват вражеской техники;

военнослужащие, которые во время действия военного положения проходят военную службу не менее 12 месяцев, из которых минимум 6 месяцев принимают участие в боевых действиях, получают должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавку за выслугу лет с коэффициентом 1,5. Для тех, кто отслужил не менее 24 месяцев, не менее 12 из которых участвуя в боевых действиях – соответствующий коэффициент = 2;

для тех, кто после 24.02.2022 г. заключил или продлил контракт о прохождении службы на срок не менее 3 лет или до окончания военного положения - одноразовая денежная помощь (солдатам - 120000 грн, сержантам и старшинам - 160000 грн, офицерам - 200000 грн );

для тех, кто имеет право уволиться со службы по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья, но изъявил желание продолжить служить, - ежемесячное дополнительное вознаграждение 10 000 грн;

право на кредит на открытие бизнеса со ставкой до 5% будут иметь все, кто служил не менее 36 месяцев (из них - минимум 12 боевых) или не дослужил эти сроки в связи с ранением, а также освобождены из плена;

право на ипотеку на жилье под 3% сроком до 20 лет будут иметь все, кто служил не менее 36 месяцев (из них - минимум 24 боевых), раненые, продолжающие службу, но имеющие право на освобождение, освобожденные из плена, а также те, кто не смог продолжить военную службу из-за ранений.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же время украинский рынок труда будет находиться в достаточно статическом состоянии: в основных секторах экономики не ожидается как резкий рост вакансий, так и волны увольнений. Впрочем, компании, которые намерены изменять количество сотрудников, все-таки есть. И эти ожидания в основном отрицательные: увольнять работников гораздо чаще, чем нанимать новых.

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