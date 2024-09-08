Зарплаты военнослужащих: ожидать ли украинцам повышения выплат

В 2024 году украинские военнослужащие продолжают получать базовую зарплату от 20 тысяч гривен с дополнительными надбавками до 190 тысяч гривен в зависимости от выполняемых задач. Однако из-за нехватки финансирования Минобороны может столкнуться с проблемами выплат, если парламент не примет изменения в бюджет до 20 сентября 2024 года.

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О проблемах с финансированием рассказала председатель комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Подласа в эфире национального телемарафона. В 2024 году на содержание сил обороны в бюджете предусмотрено около 751 миллиарда гривен, но этой суммы может оказаться недостаточно для покрытия всех расходов до конца года.

Текущий уровень зарплат военных

С 1 сентября 2024 года военнослужащие продолжают получать денежное довольствие, которое регулируется законом о мобилизации и правительственными постановлениями. Базовый оклад мобилизованных составляет 20 тысяч гривен, к которым может прибавляться 13 тысяч за воинское звание. Таким образом, минимальная зарплата для военнослужащих может составить 33 тысяч гривен.

Кроме базовой зарплаты, действует Постановление Кабмина №168, предусматривающее дополнительные выплаты в зависимости от характера и места выполнения служебных задач. Вот основные категории этих надбавок:

30 тысяч гривен – для тех, кто выполняет боевые или специальные задания в поддержку обороны;

– для тех, кто выполняет боевые или специальные задания в поддержку обороны; 50 тысяч гривен – для военных в органах военного управления и штабах;

– для военных в органах военного управления и штабах; 70 тысяч гривен – для военных, которые находятся на линии первого эшелона или в зоне выполнения заданий в течение месяца;

– для военных, которые находятся на линии первого эшелона или в зоне выполнения заданий в течение месяца; 100 тысяч гривен – для тех, кто принимает участие в активных боевых действиях, находится на стационарном лечении или реабилитации после ранений или в плену.

Будут ли повышения зарплат в 2024 году

К началу осени 2024 года официальных заявлений по повышению зарплат военных нет. Однако серьезная проблема состоит в том, что Минобороны уже предупреждает о нехватке средств на выплаты боевых надбавок с 20 сентября, если не будут внесены изменения в бюджет. Глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа отметила, что до этой даты парламент должен принять изменения в бюджет, которые позволят увеличить расходы на 500 миллиардов гривен для продолжения финансирования Сил обороны.

Проблема возникла из-за того, что в первом квартале 2024 года Украина не получала военную помощь от своего основного союзника – США. В результате средства, запланированные на выплату зарплат, были перенаправлены на закупку и ремонт военной техники. По словам Подласной, эта ситуация не могла быть предусмотрена при утверждении бюджета на 2024 год осенью 2023 года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, многие города Украины оказывают мобилизованным дополнительную единовременную финансовую помощь, которая варьируется от 10 до 50 тысяч гривен в зависимости от региона. Выплаты производятся автоматически или по обращению к местным властям, а размеры поддержки определяются местными бюджетами.

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