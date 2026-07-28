Не менеджеры и не бариста: этим работникам готовы платить более 36 тыс. грн даже без опыта

Украинские работодатели стали активнее нанимать студентов и молодежь до 18 лет, а на отдельных вакансиях, не требующих значительного опыта, уже предлагают зарплату свыше 36 тыс. грн. Наибольший спрос сейчас наблюдается в торговле, строительстве, логистике и сфере общественного питания, где компании готовы обучать новых сотрудников непосредственно в процессе работы.

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Об этом говорится в аналитике профильного портала по поиску работы, которая есть в распоряжении OBOZ.UA. Бизнес продолжает искать новые способы преодолеть кадровый дефицит, который ощущается практически во всех отраслях экономики.

Одним из главных решений стало более активное привлечение молодежи, даже без предыдущего опыта работы. По результатам опроса, половина работодателей готова принимать кандидатов, которые только начинают свой трудовой путь.

Еще 37% компаний согласны обучать молодых сотрудников уже после трудоустройства, постепенно вводя их в профессию. Аналитики отмечают, что такой подход позволяет бизнесу не только быстрее закрывать вакансии, но и формировать собственный кадровый резерв на будущее.

Больше всего вакансий в сфере торговли

Наиболее активно молодежь ищут компании в сфере розничной торговли. Именно здесь за год количество вакансий продолжило расти. Больше всего предложений работодатели размещают для продавцов.

По сравнению с прошлым годом количество таких вакансий увеличилось на 12%, а медианная зарплата уже достигла 25 350 грн. Также среди популярных вакансий:

кассир – 25 845 грн;

продавец-консультант – 25 475 грн;

менеджер по продажам – 27 750 грн;

пекарь – 33 300 грн.

Для многих из этих должностей работодатели не требуют многолетнего опыта, поэтому они часто становятся первой официальной работой для студентов или выпускников школ.

До 36 тысяч гривен предлагают в строительстве

Не менее активно молодых кандидатов ищут в сферах логистики, доставки и строительства. Именно здесь можно найти одни из самых высоких зарплат для работников без значительного опыта. Среди актуальных вакансий:

строитель – 36 750 грн;

водитель – 33 500 грн;

грузчик – 29 159 грн;

разнорабочий – 25 250 грн.

При этом спрос продолжает стремительно расти. За год количество вакансий для грузчиков увеличилось на 34%, для строителей – на 25%, а для разнорабочих – на 19%.

Летом появляется больше сезонной работы

Традиционно в тёплый сезон увеличивается количество вакансий в гостинично-ресторанном бизнесе и туристической сфере. Именно эти профессии часто выбирают студенты, которые хотят заработать во время летних каникул или совмещать учебу с подработкой. Среди наиболее востребованных вакансий:

повар – 33 150 грн;

официант – 22 625 грн;

бариста – 21 400 грн.

Наиболее заметный рост количества вакансий для молодежи зафиксирован сразу в нескольких областях Украины. Лидером стала Закарпатская область, где количество предложений выросло на 26%, далее следуют:

Житомирская область – +24%;

Львовская – +23%;

Волынская – +20%;

Кировоградская – +18%.

Также положительную динамику продемонстрировали Черниговская, Тернопольская и Николаевская области, где количество вакансий выросло примерно на 13%. В то же время в Киевской области, где рынок труда традиционно является одним из крупнейших в Украине, ситуация практически не изменилась – количество предложений осталось практически на уровне прошлого года.

Зато наиболее заметное сокращение вакансий для молодых кандидатов зафиксировали в Сумской области (-28%), а также в Полтавской и Днепропетровской, где показатель снизился на 20%. Аналитики отмечают, что молодежь постепенно становится одной из важнейших категорий работников для украинских компаний.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы в возрасте старше 50 лет всё активнее возвращаются на рынок труда – чаще всего их трудоустраивают в Днепропетровской, Львовской, Черкасской, Полтавской, Киевской и Винницкой областях. Наибольшим спросом у работодателей пользуются водители, продавцы, бухгалтеры, повара и медицинские сестры, ведь именно этих специалистов сегодня больше всего не хватает на рынке труда.

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