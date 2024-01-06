Зарплаты украинцам пересчитали: кому платят от 100 тысяч и почему рейтинг кардинально изменился

В Украине за год средняя зарплата увеличилась с 16,4 тыс. до 19 тыс. грн. Также кардинально изменился и список наиболее высокооплачиваемых вакансий. Первые места заняли предложения к военным.

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Об этом говорится в данных статистики популярного кадрового портала. Средняя зарплата в столице достигла 21,5 тыс. грн. В Днепре платят 19 тыс. грн, в Запорожье – 16 тыс. грн. Во Львове зарабатывают 20 тыс. грн, а в Одессе – 18,2 тыс. грн. Отметим, до полномасштабной войны

Какие предложения самые популярные. Традиционно на рынке труда больше всего предложений для продавцов. Продавец-консультант может зарабатывать 15,5 тыс. грн. Значительно больше платят менеджеру по продажам – 25 тыс. грн. Также среди популярных специальностей:

водитель – в среднем зарабатывает 25 тыс. грн;

администратор – 16,5 тыс. грн;

повар – 18,5 тыс. грн;

кассир – 15 тыс. грн;

грузчик – 16,5 тыс. грн.

Кому платят больше всего. В Украине вакансии для военных обогнали по уровню заработной платы предложения для программистов. Да, самая большая зарплата у артиллериста, он может получать 120 тыс. грн в месяц. На втором городе – минометчик с такой же зарплатой.

Golang developer – 90 000 грн;

плот – 75000 грн;

врач неотложной помощи – 75000 грн;

разведчик – 75000 грн;

инженер дронов – 75000 грн;

снайпер – 75000 грн;

Танкист может в среднем зарабатывать 75 000 грн, а инструктор по тактической медицине – 75 000 грн. Средняя зарплата у военнослужащего – 73 000 грн.

Ранее OBOZ.UA писал о том, какие зарплаты получают украинские военнослужащие. Размер зарплат не изменился с прошлого года.

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