Зарплаты украинцам пересчитали: кому платят от 100 тысяч и почему рейтинг кардинально изменился
В Украине за год средняя зарплата увеличилась с 16,4 тыс. до 19 тыс. грн. Также кардинально изменился и список наиболее высокооплачиваемых вакансий. Первые места заняли предложения к военным.
Об этом говорится в данных статистики популярного кадрового портала. Средняя зарплата в столице достигла 21,5 тыс. грн. В Днепре платят 19 тыс. грн, в Запорожье – 16 тыс. грн. Во Львове зарабатывают 20 тыс. грн, а в Одессе – 18,2 тыс. грн. Отметим, до полномасштабной войны
Какие предложения самые популярные. Традиционно на рынке труда больше всего предложений для продавцов. Продавец-консультант может зарабатывать 15,5 тыс. грн. Значительно больше платят менеджеру по продажам – 25 тыс. грн. Также среди популярных специальностей:
- водитель – в среднем зарабатывает 25 тыс. грн;
- администратор – 16,5 тыс. грн;
- повар – 18,5 тыс. грн;
- кассир – 15 тыс. грн;
- грузчик – 16,5 тыс. грн.
Кому платят больше всего. В Украине вакансии для военных обогнали по уровню заработной платы предложения для программистов. Да, самая большая зарплата у артиллериста, он может получать 120 тыс. грн в месяц. На втором городе – минометчик с такой же зарплатой.
- Golang developer – 90 000 грн;
- плот – 75000 грн;
- врач неотложной помощи – 75000 грн;
- разведчик – 75000 грн;
- инженер дронов – 75000 грн;
- снайпер – 75000 грн;
Танкист может в среднем зарабатывать 75 000 грн, а инструктор по тактической медицине – 75 000 грн. Средняя зарплата у военнослужащего – 73 000 грн.
Ранее OBOZ.UA писал о том, какие зарплаты получают украинские военнослужащие. Размер зарплат не изменился с прошлого года.
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