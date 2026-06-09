Какой будет минималка в Украине: что стоит знать каждому

В Украине уже сейчас самая маленькая минималка в Европе. Речь идет не только о ее номинальном размере, но и об отношении минимальной зарплаты к средней. При том в следующем году размер минималки планируют повысить всего с 8,6 тыс. до 9,4 тыс. грн.

Видео дня

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. По состоянию на сейчас в правительстве соглашаются, что в следующем году минималка будет на уровне около 9,4 тыс. грн. Этот показатель заложен в бюджетную декларацию, которая еще может измениться. Однако, учитывая темпы роста средней зарплаты, такое повышение в лучшем случае позволит удержать минимальную зарплату на текущем уровне.

Так, согласно последним данным, средняя зарплата в годовом измерении (по состоянию на конец первого квартала 2026-го) выросла на 18%. Если такая динамика сохранится, то через год средняя зарплата будет составлять около 35,7 тыс. грн. А новая минималка в 9,4 тыс. грн в 2027-м будет всего 26,3% средней зарплаты. И это даже хуже, чем по состоянию на май 2025-го.

Главные истории дня

В Украине каждый год снижается уровень минимальной зарплаты относительно средней. Еще в прошлом году этот показатель был около 33%. Главная проблема – в Украине уже на протяжении многих лет размер минимальной зарплаты меньше, чем фактический прожиточный минимум. Это та сумма, которую нужно заплатить за продуктовую корзину по актуальным ценам. Уже сейчас это около 12 тыс. грн. Все, кто получают меньше, находятся за чертой бедности.

Стоит отметить, что рост расходов из-за повышения минималки компенсируются за счет увеличения доходов бюджета. И это уже доказано опытом. Так, в 2017-м правительство приняло решение повысить минималку вдвое до 3,2 тыс. грн.

В результате, доходы местных бюджетов выросли на 38%, налоговые поступления в общую казну – на 23%. Кроме того, это стимулировало рост экономики дополнительно на 0,5% ВВП и позволило увеличить бюджет Пенсионного фонда на 51 млрд грн.

Украине рано или поздно придется значительно повышать минимальную зарплату и стимулировать рост доходов граждан. Это будет способствовать детенизации заработной платы, а также позволит сократить уровень бедности среди работающих украинцев.

Ранее OBOZ.UA писал, что на польском рынке труда усиливается разрыв между зарплатами, которые предлагают в разных сегментах экономики страны. Одной же из причин этого является высокая конкуренция за квалифицированных специалистов в промышленности и технологических секторах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!