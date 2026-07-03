Зарплаты госслужащих в Украине могут вырасти почти в 1,5 раза: кто получит доплату

Госслужащие аппаратов местных судов общей юрисдикции в Украине получат существенные доплаты к своим официальным окладам – в результате их зарплаты могут увеличиться практически в 1,5 раза. Их будут начислять в соответствии с коэффициентами, привязанными к сверхнормативным объемам работы.

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Соответствующее постановление 1 июля принял Кабинет министров. Об этом сообщил председатель комитета Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов ("Слуга народа").

Градация надбавок

Размер денежного поощрения будет напрямую зависеть от уровня загруженности конкретного суда. Утверждена следующая шкала повышения окладов:

1,2 – если текущая нагрузка на суд превышает установленную норму более чем на 50% ;

– если текущая нагрузка на суд превышает установленную норму на ; 1,3 – если уровень нагрузки превышает норму более чем на 100% ;

– если уровень нагрузки превышает норму на ; 1,4 – если объем работы является критическим и превышает норму более чем на 200%.

Детали решения

Списки конкретных судебных учреждений, сотрудники которых получат право на повышенные оклады, не будут постоянными. Соответствующий перечень будет ежеквартально утверждаться Государственной судебной администрацией Украины по обязательному согласованию с Высшим советом правосудия. Это позволит гибко реагировать на изменение интенсивности работы в регионах.

Также отмечается, что данное нововведение является временной мерой поддержки. Особый порядок начисления заработной платы будет действовать в течение:

действия военного положения;

6 месяцев после его официального прекращения или отмены.

–, – пояснил Маслов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, народные депутаты предлагают ввести доплаты для должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления (ОМС), в результате чего они могут вырасти до 50%. В частности, чиновники смогут зарабатывать на успешной реализации проектов трансграничного сотрудничества. Это должно помочь украинским общинам удержать опытных специалистов и привлекать новых топ-менеджеров.

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