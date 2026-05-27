Зарплаты чиновников могут вырасти в 1,5 раза: за что получат надбавки

Народные депутаты предлагают ввести доплаты для должностных лиц государственных органов и местного самоуправления (ОМС), в результате чего они могут вырасти до 50%. В частности чиновники смогут зарабатывать на успешном внедрении проектов трансграничного сотрудничества.

Соответствующая новация прописана в законопроекте №10284, который 27 мая 243 нардепа поддержали во втором чтении и в целом (поименное голосование – по ссылке). Его разработал ряд нардепов как от разных фракций, так и внефракционных во главе с Виталием Безгиным.

Что позволяет новый закон

Устанавливать должностным лицам ОМС и госорганов доплаты за счет средств международной технической помощи , грантов Европейского Союза, правительств и муниципалитетов других государств (кроме государства-агрессора).

, грантов Европейского Союза, правительств и муниципалитетов других государств (кроме государства-агрессора). Привлекать к работе новых профильных специалистов, которые свободно владеют иностранными языками и имеют навыки проектного менеджмента для написания заявок на гранты.

для написания заявок на гранты. Формировать часть фонда оплаты труда непосредственно из финансовых поступлений от международных организаций и донорских учреждений.

В целом это должно помочь украинским общинам удержать опытных специалистов и привлекать новых топ-менеджеров.

Как будут начислять доплаты

Финансирование надбавок за дополнительную нагрузку будет осуществляться не из бюджета, а за счет грантов, выделяемых на конкретный международный проект.

Размер финансовой надбавки за дополнительную нагрузку составит до 50% от средней зарплаты чиновника.

. Порядок исчисления и выплаты отдельно будет определять Кабмин.

Доплаты будет назначать руководитель государственной службы по официальному представлению непосредственного руководителя работника.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине продолжают расти зарплаты государственных служащих. В марте 2026 года средняя выплата составляла 58,64 тыс. грн – это на 3 тыс. грн больше, чем было в феврале, а больше всего – в среднем почти 100 тыс. грн – получали служащие Антимонопольного комитета и Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг.

