Записал на маму роскошный дом и помогал "королю контрабанды": что известно об арестованном в Польше эксзаместителе Луценко

Бывший первый заместитель главы МВД Украины Владимир Бедрикивский, которого в Польше взяли под стражу по подозрению в попытке подкупа местного чиновника, оказался не просто экс-правоохранителем, который попытался дать взятку и попался. Анализ его "жизненного и трудового пути" дает убедительные основания считать, что поляки поймали хоть и не очень известного, но опытного коррупционера.

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К примеру, за Бедрикивским еще с 2010-х тянется история с махинациями с оформлением дома. Тогда же шума наделала стрельба по дрону, который запускали над его домом. Кроме того, в ряде медиапубликаций его связывали с рейдерскими схемами, "крышеванием" бизнеса, влиянием на уголовные производства и тому подобное. Обо всем этом – в материале OBOZ.UA.

За что украинского генерала в отставке задержали в Польше

О задержании Бедрикивского в Польше стало известно в начале июня 2026 года. Тогда польское издание TVP World со ссылкой на представителя Национальной прокуратуры Польши Пшемыслава Новака сообщило, что "62-летний Владимир Б., генерал-полковник полиции Украины в отставке, подозревается в предложении финансовой выгоды государственному должностному лицу в Варшаве".

При этом авторы материала подчеркивали: несмотря на распространенные ранее предположения, что задержание Бедрикивского связано с его шпионажем в пользу России, это не соответствует действительности.

"Обвинения не касаются шпионажа или актов саботажа... Владимир Б. находится под стражей на три месяца в качестве меры пресечения и является единственным подозреваемым по делу", – говорилось в сообщении.

Как вычислили Бедрикивского

Несмотря на то, что ни польские правоохранители, ни медиа не отмечали, что "Владимиром Б." является именно Бедрикивский, из приведенных данных следует, что речь идет именно о нем. Так, в TVP World рассказали, что задержанный ранее служил:

Начальником полиции в Житомире (на то время милиции).

Первым заместителем министра внутренних дел.

Руководителем Главного управления по борьбе с организованной преступностью в период между 2008 и 2010 годами.

"Украинское издание "Тернополяне" назвало его одним из самых влиятельных деятелей правоохранительной системы Украины в 2000-х и 2010-х годах", – подытожили аналитики.

Скандальный милицейский генерал

А еще они отметили: имя Бедрикивского "фигурировало в журналистских расследованиях относительно владения элитной недвижимостью и вероятных финансовых схем". Констатировав: к приговорам эти обвинения не привели.

Элитная квартира на маме

Едва ли не самый громкий скандал, в который попал Бедрикивский в Украине, произошел в 2016 году. Тогда "Схемы" сообщили, что в то время глава Департамента ГПУ надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Бедрикивский "пользуется имуществом, оформленным на мать".

"Жена Владимира Бедрикивского Инна владеет квартирой на 67 квадратных метров в столице. Кроме того, в пользовании Бедриковского дом на 583 квадратных метра под Киевом. Имение записано на 80-летнюю маму чиновника. Она стала владелицей роскошного дома в 2009 году – когда Владимир Бедриковский работал в МВД", – рассказали расследователи.

Кроме того, отметили они, в 2014 году Бедрикивский, его жена и сын выкупили еще 4 участка возле имения, получив таким образом еще и доступ к водоему. Сын же, кстати, которому в то время было 26 лет, также владел квартирой на 143 квадрата в новостройке в центре Киева, а также ездил на элитном внедорожнике Volkswagen Touareg.

В ГПУ тогда за Бедриковского вступились. В частности, отмечается, пресс-служба органа подтвердила, что Бедриковский живет в доме матери. Но "каким образом она приобрела такое дорогое жилье – неизвестно"

"Информация о доходах и расходах М. Бедрикивской, которая не является членом семьи работника Генеральной прокуратуры Украины, носит конфиденциальный характер", – отметили тогда в ГПУ.

Причиной же такого покровительства, вероятно, были связи Бедрикивского. Дело в том, что, по данным "Схем", он – давний знакомый на то время генерального прокурора Юрия Луценко.

"Еще при президенте Ющенко, когда Луценко возглавлял Министерство внутренних дел, Бедрикивский был его первым заместителем и даже получил звание генерал-полковника милиции. Когда же в 2016 году Луценко стал генпрокурором, Бедрикивский получил должность главы влиятельного департамента в ГПУ", – акцентировали расследователи.

Стрельба по дронам

Впоследствии история с маминым домом продолжилась. В 2017 году общественный активист Алексей Гриценко сообщил, что во время съемки этого помещения с помощью дрона, он был "сбит из огнестрельного оружия после определенного количества выстрелов с территории, где он (Бедрикивский. – Ред.) живет".

"Человек похожий на Бедриковского убежал к озеру. На территории 2 машины, одна из которых им задекларирована", – рассказал тогда Гриценко.

Вымогательство миллионов долларов и шантаж

А в 2021 году журналисты сообщили, что Бедрикивский якобы пытается присвоить агрокомпанию погибшего нардепа Валерия Давыденко "Агродом". При этом, утверждалось, что для этого Бедриковский использовал семью погибшего – "как информационный таран против "Кернела", агротехгиганта скандального Андрея Веревского.

В частности, отмечалось, что "еще при жизни Давыденко Бедрикивский инвестировал в "Агродом" 15 млн долларов". После чего:

Бизнес оформили на его сына Александра, который стал соучредителем компании и получил 12,5% акций.

Предполагалось, что в дальнейшем "Бедрикивский станет равноправным партнером Давыденко, а возможно и получит контрольный пакет".

"Параллельно с этим Давыденко взял у "Кернел" 11 млн долларов займа... После самоубийства Давыденко 11 млн долларов долга перед "Кернелом" зависли. "Агродом" отказался возвращать деньги, поэтому "Кернел" завел в компанию свой менеджмент. Такое положение вещей очень расстроило Бедрикивского. Он попытался продать свои акции "Кернел", неоднократно приезжал на переговоры (даже свидетели есть), в результате чего "Кернел" купил 12,5% акций за около 1,5 млн долларов. Но эта сумма точно не удовлетворила Бедрикивского", – говорилось в сообщении.

Кроме того, отмечал автор материала, долей 12,5%-ной долей "Агродома", которая якобы принадлежит матери покойного Давыденко, на самом деле тоже владеет Бедрикивский. А потому он начал требовать от "Кернел" 10 млн долларов "и по старой привычке прибегнул к шантажу, используя родственников Давыденко, а также свои связи в правоохранительных органах и судах".

Работа с контрабандистом

А еще Бедрикивского обвиняли в сотрудничестве с одесским контрабандистом Вадимом Альпериным. Суть схемы заключалась в том, что Альперин ввозил в Украину "от 300 до 500 контейнеров контрабанды в месяц", что наносило госбюджету миллиардные убытки.

"Товары в контейнерах завозятся по поддельным документам фиктивными предприятиями. Руководителями и учредителями которых являются подставные лица, они не имеют никакой информации о деятельности предприятий. Подписывают документы другие лица или вообще подделывают подписи", – описывали суть схемы аналитики.

Если же легальный бизнес отказывался играть по правилам "короля контрабанды", в ход шел админресурс. Ярким примером стало давление на компанию "Пандеон". Альперин требовал от предприятия обязательного сотрудничества, а после отказа пообещал создать проблемы.

В "Пандеоне" отказали – и проблемы таки возникли. На складах предприятий и в квартирах представителей компании правоохранители провели обыск – поскольку руководство "Пандеона" якобы заподозрили в "преступном сговоре с экспедиторской компанией и сотрудниками Сумской таможни с целью растаможивания грузов (импортируемых тканей) по заниженной стоимости".

Проводили же обыск в Сумской области оперативники из Одессы. При чем, отмечается, "по заказу" Альперина.

"Данный "заказ" Вадиму Альперину помог выполнить давний товарищ Владимир Бедрикивский... Он известен тем, что осуществляет рейдерские захваты предприятий Украины", – отмечают авторы материала.

Соответственно, учитывая "заслуги" Бедрикивского, есть основания полагать, что попытка подкупа польского чиновника могла касаться не второстепенных, а существенных интересов. Поэтому OBOZ.UA будет следить за тем, как будет развиваться ситуация.