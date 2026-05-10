Запасы в хранилищах почти исчерпаны: в Украине резко подорожал популярный овощ

В Украине за неделю морковь подорожала на 22% из-за почти полного исчерпания запасов в хранилищах, и сейчас производители продают ее по 9-16 гривен за килограмм. В то же время даже после этого скачка цены остаются в 3,2 раза ниже, чем в этот же период прошлого года. В супермаркетах стоимость сейчас варьируется от

Видео дня

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit. Согласно данным, главная причина роста цен – почти полное исчерпание запасов моркови в украинских хранилищах.

В конце весны ситуация на рынке традиционно осложняется, ведь старая продукция уже заканчивается, а новый урожай еще не поступил в достаточных объемах. Именно этот переходный период часто приводит к временному дефициту.

В этом году ситуацию усугубил и стабильный спрос. Несмотря на повышение цен, потребители продолжают активно покупать морковь, ведь это один из базовых овощей в ежедневном рационе украинцев. По состоянию на сейчас украинские производители продают качественную морковь по 9-16 гривен за килограмм.

Отмечается, что это в среднем на 22% дороже, чем в конце прошлой недели. По словам участников рынка, торговая активность в этом сегменте существенно возросла. Оптовые покупатели пытаются закупить остатки продукции, а это еще больше подталкивает цены вверх.

Наибольшее подорожание заметно именно на качественную морковь с хорошими условиями хранения, тогда как продукция более низкого качества продается дешевле. Несмотря на нынешний скачок, ситуация на рынке выглядит значительно спокойнее, чем в 2025 году.

По оценкам EastFruit, год назад в аналогичный период цены на морковь были в среднем в 3,2 раза выше, чем сейчас. Даже после подорожания морковь остается относительно доступной для покупателей. Эксперты объясняют такую разницу несколькими факторами:

лучшим урожаем в предыдущем сезоне;

более стабильной логистикой;

меньшей паникой на рынке;

постепенным восстановлением производства овощей в более безопасных регионах страны.

Аналитики не исключают, что в ближайшие недели цены могут еще немного вырасти, особенно если запасы в хозяйствах продолжат быстро сокращаться. Впрочем, с появлением на рынке ранней моркови нового урожая ситуация должна стабилизироваться.

Традиционно это происходит в конце мая или в начале июня, когда новая продукция начинает вытеснять остатки прошлогодней. К тому времени покупателям, вероятно, придется мириться с более высокими ценами на один из самых популярных овощей.

Цены на морковь в супермаркетах

По данным"Минфина", средняя цена моркови в крупнейших торговых сетях Украины составляет 21,78 грн/кг – это на 7,89 больше, чем в апреле. Собственный анализ от OBOZ.UA показал, что стоимость овоща в супермаркетах варьируется от 7,89 до 13,90 грн/кг. По состоянию на 10 мая цены в украинских супермаркетах следующие:

"АТБ" – 29,89 грн/кг;

"Сильпо" – 32,40 грн/кг;

"Varus" – 27,50 грн/кг;

"Фора" – 23,90 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на тепличные огурцы в Украине продолжают стремительно снижаться. На данный момент украинские тепличные комбинаты отгружают эту продукцию существенно дешевле, чем за аналогичный период прошлого года. Сейчас в розничной торговле Украины цена за килограмм варьируется от 59,9 грн до 107 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!