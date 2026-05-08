В Украине стремительно дешевеет популярный овощ: сколько теперь стоит килограмм

Цены на тепличные огурцы в Украине продолжают стремительно снижаться. На данный момент украинские тепличные комбинаты отгружают эту продукцию существенно дешевле, чем за аналогичный период прошлого года. Сейчас в розничной торговле Украины цена за килограмм варьируется от 59,9 грн до 107 грн, а на оптово-розничных рынках от 35 грн до 150 грн в зависимости от сорта. Основной причиной является сезонное увеличение предложения на фоне достаточно низкого спроса.

Видео дня

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit. По их информации тепличные комбинаты реализуют огурцы по 30-60 грн/кг, что в среднем на 20% дешевле, чем в конце прошлой недели.

По словам операторов рынка, сложившаяся ситуация обусловлена сразу несколькими факторами:

выборки в тепличных хозяйствах остаются стабильными и достаточно объемными, что привело к заметному росту предложения на рынке;

спрос на огурцы заметно снизился по сравнению с предыдущей неделей.

В результате продавцы были вынуждены и в дальнейшем пересматривать отпускные цены в сторону снижения, чтобы активизировать темпы сбыта и избежать накопления значительных объемов нереализованной продукции на складах. Производители не исключают возможности дальнейшего снижения цен в этом сегменте в случае сохранения текущих темпов реализации.

Цены на огурцы в супермаркетах и на рынках

По данным портала"Минфина", по состоянию на 8 мая в розничных сетях огурцы продаются в пределах от 79,5 до 107,62 грн/кг. Собственный мониторинг OBOZ.UA показал, что в крупнейших сетях супермаркетов самые доступные цены на этот овощ составляют:

"АТБ" – 88,95 грн/кг;

"Сильпо" – 90,00 грн/кг;

"Ашан" – 59.90 грн/кг.

На оптово-розничных рынках стоимость килограмма огурцов составляет:

рынок "Шувар" – 45-55 грн/кг;

"Столичный рынок" – 35-65 грн/кг в зависимости от сорта;

рынка "Початок" – 60-150 грн/кг в зависимости от сорта.

Ранее

ТГ