В Украине стремительно дешевеет популярный овощ: сколько теперь стоит килограмм
Цены на тепличные огурцы в Украине продолжают стремительно снижаться. На данный момент украинские тепличные комбинаты отгружают эту продукцию существенно дешевле, чем за аналогичный период прошлого года. Сейчас в розничной торговле Украины цена за килограмм варьируется от 59,9 грн до 107 грн, а на оптово-розничных рынках от 35 грн до 150 грн в зависимости от сорта. Основной причиной является сезонное увеличение предложения на фоне достаточно низкого спроса.
Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit. По их информации тепличные комбинаты реализуют огурцы по 30-60 грн/кг, что в среднем на 20% дешевле, чем в конце прошлой недели.
По словам операторов рынка, сложившаяся ситуация обусловлена сразу несколькими факторами:
- выборки в тепличных хозяйствах остаются стабильными и достаточно объемными, что привело к заметному росту предложения на рынке;
- спрос на огурцы заметно снизился по сравнению с предыдущей неделей.
В результате продавцы были вынуждены и в дальнейшем пересматривать отпускные цены в сторону снижения, чтобы активизировать темпы сбыта и избежать накопления значительных объемов нереализованной продукции на складах. Производители не исключают возможности дальнейшего снижения цен в этом сегменте в случае сохранения текущих темпов реализации.
Цены на огурцы в супермаркетах и на рынках
По данным портала"Минфина", по состоянию на 8 мая в розничных сетях огурцы продаются в пределах от 79,5 до 107,62 грн/кг. Собственный мониторинг OBOZ.UA показал, что в крупнейших сетях супермаркетов самые доступные цены на этот овощ составляют:
- "АТБ" – 88,95 грн/кг;
- "Сильпо" – 90,00 грн/кг;
- "Ашан" – 59.90 грн/кг.
На оптово-розничных рынках стоимость килограмма огурцов составляет:
- рынок "Шувар" – 45-55 грн/кг;
- "Столичный рынок" – 35-65 грн/кг в зависимости от сорта;
- рынка "Початок" – 60-150 грн/кг в зависимости от сорта.
