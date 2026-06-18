Все пошло не по плану: тотальная оцифровка трудовых книжек до 10 июня оказалась провальной

В Украине переход на электронные трудовые книжки не удалось завершить к установленному законом сроку, значительная часть данных о трудовой деятельности украинцев до сих пор отсутствует в реестре. Правительство уже готовит решение, которое позволит Пенсионному фонду продолжить оцифровку документов после 10 июня 2026 года, ведь выполнить реформу в запланированные сроки не удалось.

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Об этом сообщила народный депутат Василевская-Смаглюк Ольга ("Слуга народа"). По её словам, государство фактически признало, что поставленная задача оказалась невыполнимой в нынешних условиях.

Идея электронных трудовых книжек предполагала создание единой цифровой базы, где будет храниться информация о трудовом стаже украинцев. Предполагалось, что это упростит назначение пенсий, минимизирует бюрократию и позволит постепенно отказаться от бумажных документов.

Однако на практике реализация проекта столкнулась с многочисленными трудностями. По состоянию на май 2026 года для оцифровки было подано около 11,4 миллиона отсканированных документов, но даже такого объема оказалось недостаточно для завершения работы. Часть данных о трудовой деятельности украинцев до сих пор отсутствует в электронном реестре, а значительное количество записей требует дополнительной проверки и обработки.

Одной из главных причин срыва сроков стали последствия полномасштабной войны. За последние годы многие предприятия потеряли архивы из-за боевых действий, часть документов была уничтожена во время обстрелов или осталась на временно оккупированных территориях. Дополнительные трудности возникли из-за релокации предприятий и массового перемещения работников внутри страны и за границу.

Во многих случаях подтвердить трудовой стаж оказалось гораздо сложнее, чем предполагалось при запуске реформы. Особенно это касается людей, которые работали на предприятиях в регионах, находившихся или находящихся под оккупацией.

Проблемы возникли не только из-за войны. Сам механизм подачи документов также вызвал немало нареканий среди граждан. Многие украинцы сообщали о длительном ожидании обработки документов после загрузки через портал Пенсионного фонда. В некоторых случаях проверка сведений длилась месяцами.

Кроме того, люди нередко сталкивались с ситуацией, когда не могли подтвердить отдельные периоды работы из-за отсутствия архивных данных или ликвидации предприятий. Для части граждан вопрос подтверждения стажа остается нерешенным и сегодня. Именно поэтому завершение переходного периода не означает завершения самой работы по наполнению реестра.

Что будет с трудовыми книжками дальше

Министерство социальной политики уже предлагает предоставить Пенсионному фонду возможность продолжать внесение сведений о трудовой деятельности работников даже после завершения установленного законом срока. Если изначально предполагалось, что все необходимые данные будут внесены в реестр до июня 2026 года, то теперь выполнить эту задачу полностью не удалось.

Сейчас главная задача — найти способ завершить оцифровку без потери информации о трудовой деятельности граждан. Для многих украинцев сведения о стаже напрямую влияют на право выхода на пенсию и размер будущих выплат.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, не имеющие необходимого страхового стажа, не останутся без государственной поддержки, но вместо пенсии смогут претендовать лишь на социальную помощь. В 2026 году размер таких выплат составит от 2 385 до 3 960 гривен в зависимости от имеющегося стажа и условий программы, однако помощь может не быть назначена из-за высоких доходов или значительного имущества.

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