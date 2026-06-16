Если не пенсия, то что: на какое пособие могут рассчитывать украинцы без трудового стажа

Украинцы, не имеющие необходимого страхового стажа или вообще никогда не работавшие официально, не останутся без государственной поддержки, но вместо пенсии смогут претендовать лишь на социальную помощь по достижении 65 лет. В 2026 году размер таких выплат составляет от 2 385 до 3 960 гривен в зависимости от имеющегося стажа и условий программы, однако помощь могут не назначить из-за высоких доходов или значительного имущества.

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Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Пенсионная система уже несколько лет работает по принципу, когда право на пенсию напрямую зависит от количества официально отработанных лет и уплаченных взносов.

В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. Если такого показателя нет, право на пенсию переносится на более поздний возраст. Для выхода на пенсию в 63 года нужно иметь не менее 23 лет стажа, а в 65 лет –, по крайней мере, 15 лет официальной работы.

Для граждан, не накопивших даже минимальных 15 лет стажа, предусмотрена государственная социальная помощь. Она не считается пенсией в классическом понимании, однако позволяет получать ежемесячную финансовую поддержку от государства. Право на такую помощь возникает после достижения 65-летнего возраста при условии, что человек не работает и не получает других пенсионных выплат.

Фактически это своеобразная социальная гарантия для тех украинцев, которые в силу различных жизненных обстоятельств остались без права на обычную пенсию. На сегодняшний день действуют две модели государственной поддержки. Первая – традиционная социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию. Ее максимальный размер привязан к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц.

В 2026 году эта сумма составляет 2 595 гривен в месяц. Если человек получает какие-либо другие доходы, государство может выплачивать только разницу между фактическим доходом и установленным уровнем социальной помощи.

Параллельно действует новый механизм базовой социальной поддержки, который учитывает количество лет официальной работы даже тогда, когда их недостаточно для назначения полноценной пенсии. Размер выплат зависит от накопленного стажа:

до 10 лет стажа – 2 385 гривен;

от 10 до 20 лет – 2 790 гривен;

от 20 до 30 лет – 3 150 гривен;

свыше 30 лет стажа – 3 960 гривен.

Наличие пенсионного возраста и отсутствие стажа еще не гарантируют автоматическое назначение пособия . Органы социальной защиты проводят проверку материального положения заявителя и его семьи. Основанием для отказа могут стать:

скрытые или незадекларированные доходы;

средний доход семьи, превышающий установленные нормативы;

приобретение товаров или услуг на сумму свыше 50 тысяч гривен в течение последнего года;

наличие нескольких квартир или домов;

наличие автомобиля возрастом до 15 лет.

Подать заявление можно несколькими способами. Наиболее традиционный вариант – обращение в управление социальной защиты населения или в ближайший Центр предоставления административных услуг (ЦНАП). Также доступно дистанционное оформление через портал или мобильное приложение Дія.

Для подачи документов необходимо подтвердить личность, предоставить информацию о доходах и имущественном положении, после чего органы соцзащиты проведут проверку и примут решение о назначении выплат. Отсутствие официального стажа существенно влияет на уровень доходов после завершения трудовой деятельности. Если человек годами работает без официального оформления, он фактически лишает себя права на полноценную пенсию.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 июля автоматические возрастные доплаты получат пенсионеры, которым исполнится 70, 75 или 80 лет, а максимальная надбавка составит 570 гривен в месяц. В то же время выплаты не будут назначаться тем, чья пенсия превышает 10 340 гривен, а полную сумму надбавки человек начнет получать только со следующего месяца после своего дня рождения.

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