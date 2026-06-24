За украинские 5 копеек заплатят 10 тысяч: в каком году должна быть выпущена монета

Некоторые старые украинские монеты являются настоящим магнитом для коллекционеров. Дело в то, что из-за своих особенностей они считаются редкими и ценными, а потому за них готовы платить большие деньги. К примеру, стоимость 5 копеек 1992 года уникальной разновидности 1.1ААк может достигать от 4 000 до 10 000 грн.

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Как объяснили специалисты ресурса "Монеты-ягодки", отличить от других монет их можно по ряду признаков. В частности:

среднему зубу тризуба – с утолщением в верхней части;

единицей в дате – она с хвостиком;

грозди №2 – в форме прямоугольного треугольника.

гурте с крупной насечкой.

"Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило крупную насечку на гурте. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы. Если на гурте мелкая насечка – то разновидность 1.1ААм, такая монета встречается очень часто, поэтому ничего не стоит", – рассказали специалисты.

Нацбанк выпустит новые 10 грн

В то же время, Национальный банк планирует выпустить новую оборотную памятную монету номиналом 10 грн. Она будет отчеканена из серебра, появится в сентябре и будет посвящена музыкальному фестивалю "Червона рута", считающимся весомым фактором формирования национального самосознания украинцев.

Вместе с тем, о новых 10 грн известно немного – лишь то, что:

Она будет выпущена тиражом до 10 000 экземпляров.

Ее диаметр составит 38,6 мм.

Масса драгоценного металла в чистоте составит 31,1 г.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут выгодно продать некоторые старые 1-гривневые монеты. К примеру, за 1 грн 1992 года могут заплатить от 12 000 до 37 000 грн.

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