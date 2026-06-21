Старую гривню можно продать почти за 40 тысяч: как выглядит дорогая украинская монета
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Украинцы могут выгодно продать некоторые старые 1-гривневые монеты. Дело в том, что из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что за них могут "отвалить" тысячи гривен.
Такой ценной монетой, к примеру, является 1 грн 1992 года разновидности 1.1ААг. По данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", за нее могут заплатить от 12 000 до 37 000 грн. Отличительным же знаком монеты является гладкий гурт без надписи.
"На монетах номиналом 1 грн 1992 года не было надписей на гурте, то есть гурт гладкий. Все это потому, что изначально не существовало инструментов для нанесения гуртовой надписи. Позже специалисты монетного двора экспериментировали с нанесением надписей", – отмечают специалисты.
Ценятся и 1-гривневые монеты 1995 года разновидности 1БАг. Их можно продать по цене от 7 000 до 9 000 грн. Такие монеты также отличает гладкий гурт.
Нацбанк выпустит новые 20 грн
В то же время, Национальный банк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 20 грн, отчеканенную из серебра. Ожидается, что она, появится в августе и будет посвящена юбилею обретения нашим государством независимости.
Вместе с тем, о новых 20 грнизвестно немного – лишь то, что:
- Монета будет выпущена тиражом до 5 000 экземпляров.
- Ее диаметр составит 50 мм.
- Масса драгоценного металла в чистоте составит 62,2 г.
Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, Нацбанк не будет в ближайшее время менять дизайн монет 1 и 2 грн. Однако в будущем такая возможность не исключается.
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