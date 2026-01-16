УкраїнськаУКР
За украинские 5 копеек заплатили больше 8 тысяч: как выглядит дорогая старая монета

Роман Костюченко
За украинские 5 копеек заплатили больше 8 тысяч

За некоторые старые украинские монеты коллекционеры готовы заплатить большие деньги – ведь из-за своих особенностей те высоко ценятся. К примеру, 5 копеек на аукционе было продано за 8 024 грн.

Прошли торги на площадке Violity. Сама же монета, вероятно, находилась в обращении. Об этом свидетельствуют заметные на выложенных фото:

  • следы от ударов;
  • царапины.

"На гурте есть удар. Показал его на фото", – отметил авто объявление о продаже.

Украинские 5 копеек на аукционе было продано за 8 024 грн

При этом реставрация монеты не проводилась.

Как выглядят дорогие 5 копеек

Почему за старые 5 копеек заплатили большие деньги

Ценность же монеты объясняется ее разновидностью – 1.1ААк. Дело в том, что такие 5 копеек встречаются редко, а потому и ценятся нумизматами.

"Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило крупную насечку на группе. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы", – объясняют эксперты ресурса "Монеты-ягодки".

Почему за старые 5 копеек заплатили большие деньги

Распознать же ценные 5 копеек, по словам экспертов, можно по ряду признаков. В частности, у таких монет:

  • Средний зуб трезубца с утолщением в верхней части.
  • Единица даты с хвостиком.
  • Гроздь №2 в форме прямоугольного треугольника.
  • Гурт с крупной насечкой.
За такие 5 копеек заплатят большие деньги

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине выводят из обращения монеты, выпущенные до 2003 года. Это 1 копейка, 2 копейки, 5 копеек, 25 копеек.

