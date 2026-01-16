За украинские 5 копеек заплатили больше 8 тысяч: как выглядит дорогая старая монета
За некоторые старые украинские монеты коллекционеры готовы заплатить большие деньги – ведь из-за своих особенностей те высоко ценятся. К примеру, 5 копеек на аукционе было продано за 8 024 грн.
Прошли торги на площадке Violity. Сама же монета, вероятно, находилась в обращении. Об этом свидетельствуют заметные на выложенных фото:
- следы от ударов;
- царапины.
"На гурте есть удар. Показал его на фото", – отметил авто объявление о продаже.
При этом реставрация монеты не проводилась.
Почему за старые 5 копеек заплатили большие деньги
Ценность же монеты объясняется ее разновидностью – 1.1ААк. Дело в том, что такие 5 копеек встречаются редко, а потому и ценятся нумизматами.
"Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило крупную насечку на группе. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы", – объясняют эксперты ресурса "Монеты-ягодки".
Распознать же ценные 5 копеек, по словам экспертов, можно по ряду признаков. В частности, у таких монет:
- Средний зуб трезубца с утолщением в верхней части.
- Единица даты с хвостиком.
- Гроздь №2 в форме прямоугольного треугольника.
- Гурт с крупной насечкой.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине выводят из обращения монеты, выпущенные до 2003 года. Это 1 копейка, 2 копейки, 5 копеек, 25 копеек.
