За такие монеты коллекционеры заплатят тысячи: какие старые копейки могут дорого продать украинцы

Определенные старые украинские монеты могут принести своим владельцам большие деньги. Ведь ввиду своих особенностей те считаются ценными.

В частности, за 1 копейку 1992 года разновидности 1.35АА, по данным ресурса "Монеты-ягодки", на специализированных ресурсах можно получить более 11 000 грн. Эту монету отличают:

ступенчатая верхушка правого верхнего листа;

маленькие ягоды.

А 2 копейки 1994 года разновидности 2(10 к.)АА можно продать по цене от 4 500 грн. Эту монету можно узнать по широкому канту аверса (лицевой стороне).

"При чеканке аверса монеты использовался штемпель от 10 копеек 1994 года. Широкий кант получился из-за того, что диаметр штемпелей для 10 копеек меньше, чем для 2 копеек. Разновидность 2(10 к.)АА нумизматы часто называют "перепутка", – объясняют специалисты.

Стоимость же 5 копеек 1992 года уникальной разновидности 1.1ААк может достигать от 4 000 до 10 000 грн. Как объяснили специалисты, отличить от других монет их можно по ряду признаков. В частности:

среднему зубу тризуба – с утолщением в верхней части;

единицей в дате – она с хвостиком;

грозди №2 – в форме прямоугольного треугольника.

гурте с крупной насечкой.

"Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило крупную насечку на гурте. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы. Если на гурте мелкая насечка – то разновидность 1.1ААм, такая монета встречается очень часто, поэтому ничего не стоит", – рассказали специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в ближайшее время Нацбанк не будет менять дизайн монет 1 и 2 грн. Впрочем, в будущем это все же может произойти – ведь до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен, однако ныне он поставлен на паузу.

