За такие монеты коллекционеры заплатят тысячи: какие старые копейки могут дорого продать украинцы

Украинцы могут продать некоторые старые монеты за большие деньги. Дело в том, что ввиду своих особенностей те считаются ценными среди коллекционеров. При этом номинал роли не играет: много заплатить могут как за самые мелкие копейки, так и самые крупные.

Так, рассказали специалисты ресурса "Монеты-ягодки", за 50 копеек 1994 года разновидности 1.1АГм платить готовы от 2 000 грн до 4 000 грн. Такую монету можно узнать по:

маленькому отверстию в нижней части тризуба;

промежутку в виде трапеций между листком и отростком;

гурту с мелкой насечкой.

"В обращении встречается еще одна разновидность с трапециями – 2АГм, у таких 50 копеек большие отверстия в нижней части трезубца. Монету можно продать за 5-30 грн", – рассказывают специалисты.

А за 5 копеек 1992 года уникальной разновидности 1.1ААк можно получить от 4000 до 10 000 грн. Отличить от других монет их можно по ряду признаков. В частности:

среднему зубу тризуба – с утолщением в верхней части;

единицей в дате – она с хвостиком;

грозди №2 – в форме прямоугольного треугольника.

гурте с крупной насечкой.

"Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило крупную насечку на гурте. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы. Если на гурте мелкая насечка – то разновидность 1.1ААм, такая монета встречается очень часто, поэтому ничего не стоит", – рассказали специалисты.

Какие монеты подлежат изъятию

В то же время в Украине выводят из обращения монеты, выпущенные до 2003 года. Это, в частности:

1 копейка;

2 копейки;

5 копеек;

25 копеек.

Такие монеты не принимают во время наличных расчетов за товары и услуги. Причина – намерение НБУ оптимизировать номинальный ряд.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут хорошо заработать, продав некоторые старые 1-гривневые монеты. К примеру, за экземпляр 1992 года разновидности 1.1ААг могут заплатить от 12 000 до 37 000 грн.

