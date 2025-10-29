За такие монеты коллекционеры заплатят тысячи: какие старые копейки могут дорого продать украинцы

За некоторые старые украинские монеты коллекционеры заплатят большие деньги. Дело в том, что ввиду своих особенностей те считаются ценными. При этом номинал роли не играет: много заплатить могут как за самые мелкие копейки, так и самые крупные.

Так, за 5 копеек 1992 года уникальной разновидности 1.1ААк можно вытороговать от 4 000 до 10 000 грн. Как объяснили специалисты ресурса "Монеты-ягодки", отличить от других монет их можно по ряду признаков. В частности:

среднему зубу тризуба – с утолщением в верхней части;

единицей в дате – она с хвостиком;

грозди №2 – в форме прямоугольного треугольника.

гурте с крупной насечкой.

"Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило крупную насечку на гурте. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы. Если на гурте мелкая насечка – то разновидность 1.1ААм, такая монета встречается очень часто, поэтому ничего не стоит", – рассказали специалисты.

А за 1 грн 2001 года разновидности 1АДг можно выручить до 5 000 грн. Особенность этой монеты в том, что у нее гладкий гурт без надписей.

"Поскольку эта гривня редкая и дорогая, ее часто подделывают фальшивомонетчики. Они спиливают надписи на гурте в более дешевой гривне 2001 года. Проверяйте параметры монеты: у оригинала вес 6,8 г, диаметр 26 мм", – предупреждают специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк не намерен менять дизайн монет 1 и 2 грн в ближайшее время. При чем даже несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен.

