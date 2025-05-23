За старые 5 копеек заплатят 10 тысяч: как выглядит дорогая украинская монета
Некоторые старые украинские 5 копеек высоко ценятся среди коллекционеров. К примеру, за монету 1992 года разновидности 1.1ААк можно получить 4000-10 000 грн.
Как объяснили специалисты ресурса "Монеты-ягодки", отличить от других монет их можно по ряду признаков. В частности:
- среднему зубу тризуба – с утолщением в верхней части;
- единицей в дате – она с хвостиком;
- грозди №2 – в форме прямоугольного треугольника.
- гурте с крупной насечкой.
"Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило крупную насечку на гурте. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы. Если на гурте мелкая насечка - то разновидность 1.1ААм, такая монета встречается очень часто, поэтому ничего не стоит", – рассказали специалисты.
Нацбанк выводит из обращения монеты
В то же время, Нацбанк выводит из оборота монеты, выпущенные до 2003 года. Цель – оптимизация номинального ряда. Соответственно, украинцы могут обменять такие копейки – обмен будет проводиться:
- До окончания военного положения и в течение еще трех месяцев после его прекращения.
- На другие монеты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам;
- Бесплатно.
В целом, из оборота будет выведено сразу несколько номиналов копеек, выпущенных до 2003 года. Это, в частности:
- 1 копейка;
- 2 копейки;
- 5 копеек;
- 25 копеек.
Выведение монет из обращения, рассказали в НБУ, является частью "комплексного решения по оптимизации номинального ряда монет". Его цель, как утверждается:
- повышение защиты и качества денег;
- упрощение наличных расчетов.
"Они уже длительно изымаются из обращения. Их не принимают во время наличных расчетов за товары и услуги", – рассказали в Нацбанке.
Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк больше не планирует выпускать 50 копеек – ожидается, что следующий тираж монет этого номинала отчеканят под названием "шаги". Однако для этого народные депутаты должны поддержать идею о переименовании украинской разменной монеты.
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