Нацбанк выводит из обращения монеты: какие подлежат изъятию

Нацбанк выводит из оборота монеты, выпущенные до 2003 года. Цель – оптимизация номинального ряда. Соответственно, украинцы могут обменять такие копейки – обмен будет проводиться до окончания военного положения и в течение еще трех месяцев после его прекращения.

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Об этом рассказали в самом НБУ. Там отметили, что обмен осуществляется:

На другие монеты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам.

Бесплатно.

Осуществить его можно в подразделениях Национального банка. В частности, в:

Киеве – Контрактовая площадь, 2А;

Днепре – ул. Воскресенская, 13;

Львове – ул. Коперника, 4;

Одессе – ул. Ришельевская, 8;

Харькове – Театральная пл., 1;

Хмельницком – ул. Владимирская, 91.

Также обмен проводится "в ряде отделений уполномоченных банков. В частности:

Ощадбанке;

ПриватБанке;

Райффайзен Банке;

ПУМБ.

Какие монеты выводит НБУ из обращения

В целом же, из оборота будет выведено сразу несколько номиналов копеек, выпущенных до 2003 года. Это, в частности:

1 копейка;

2 копейки;

5 копеек;

25 копеек.

Зачем монеты выводят из обращения

Само же выведение монет из обращения, рассказали в НБУ, является частью "комплексного решения по оптимизации номинального ряда монет". Направленно же оно, утверждается, на:

повышение защиты и качества денег;

упрощение наличных расчетов.

"Они уже длительно изымаются из обращения. Их не принимают во время наличных расчетов за товары и услуги", – рассказали в Нацбанке.

В Украине отменят 50 копеек

Вместе с тем, Нацбанк больше не планирует выпускать 50 копеек – ожидается, что следующий тираж монет этого номинала отчеканят под названием "шаги". Однако для этого народные депутаты должны поддержать идею о переименовании украинской разменной монеты. Как сообщил глава НБУ Андрей Пышный:

Парламент уже получил предложения о переменовании копеек в шаги.

Нацбанк находится в шаге от того момента, когда "эту идею нельзя будет остановить", ведь поддержка среди нардепов есть.

"50 копеек мы должны будем еще некоторое время дочеканивать. Их в обращении примерно на уровне полутора миллиардов. И мы хотим, чтобы следующий тираж, который мы должны будем отчеканить, уже был отчеканен не копейками, а шагами", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в мае в Украине должны появится две новые памятные монеты. Они будут посвящены представителям украинского духовно-культурного и литературно-художественного поколения 20-х и 30-х годов XX века – Расстрелянного возрождения – Николаю Хвылевому и Юлиану Шполу. Обе монеты будут номиналом 5 грн.

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