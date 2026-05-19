За старые 2 копейки могут заплатить до 30 тысяч: как выглядит ценная украинская монета
Определенные украинские монеты стоят больших денег – коллекционеры готовы платить за них тысячи гривен. При этом номинал роли не играет – дорогими могут быть даже 2 копейки.
В частности, по словам специалистов ресурса "Монеты-ягодки", до 30 000 грн можно получить за экземпляр 1992 года. Впрочем, шанс найти такой очень небольшой – это ведь пробная монета, которая не была запущена в обращение.
"2 копейки 1992 года никогда не были в обращении, поэтому вряд ли вы их найдете. Цена на 2 копейки 1992 г. стабильно высока и может достигать 30 000 грн. Если монета из немагнитной стали, то ее стоимость выше", – рассказали специалисты.
Сколько наличности приходится на одного украинца
В целом же, рассказали в НБУ, на 1 апреля 2026 года в наличном обороте находилось 923,2 млрд грн. В частности:
- 2,6 млрд штук банкнот на общую сумму 913,4 млрд грн
- 15,2 млрд штук монет (без учета памятных и инвестиционных) – их общая сумма составляет 9,6 млрд грн.
В то де время, на одного жителя Украины приходились 63 банкноты (любого номинала). Что на 1 меньше, чем было в начале года.
А вот монет у украинцев стало больше. В апреле на одного человека их приходилось 195 штук, тогда как 1 января – 193 единицы.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Национальный банк планирует выпустить новую оборотную памятную монету номиналом 10 грн. Ожидается, что она появится в июне и будет посвящена Николаевской области.
