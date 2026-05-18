Нацбанк выпустит новые 10 грн: будут в оригинальном дизайне

Национальный банк планирует выпустить новую оборотную памятную монету номиналом 10 грн. Ожидается, что она появится в июне и будет посвящена Николаевской области.

О запланированном выпуске сообщили в самом НБУ. Там отметили:

Монета получит название "Мы сильны. Мы вместе. Николаевская область" .

. Она войдет в серию "Украинское государство".

Вместе с тем, о новых 10 грн известно немного – лишь то, что:

Монета будет выпущена тиражом 2 млн экземпляров, из которых 390 тыс. будут в качестве сувенирной продукции.

Ее диаметр составит 23,5 мм.

Материалом чеканки станет сплав на основе цинка с никелевым покровом.

В целом же, отметим, оборотные памятные монеты – это разновидность монет, которые сочетают функции обычного платежного средства и памятного выпуска. Они имеют официальный номинал и используются в денежном обращении наравне с другими монетами, но одновременно посвящается определенному историческому событию, выдающейся личности, культурному явлению или важной дате.

Особенностью таких монет является их специальный дизайн. В отличие от стандартных, они содержат уникальные изображения, символику и надписи, связанные с темой выпуска, в связи с чем выполняют не только экономическую, но и культурно-просветительскую функцию. Они популяризируют историю, национальное наследие, государственные ценности и памятные события среди населения.

Помимо использования в обращении, такие монеты часто становятся предметом коллекционирования. Поскольку выпускаются ограниченными тиражами и обладают художественной и исторической ценностью.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. В процессе купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014 года и последующих лет выпуска.

