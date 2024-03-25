За старую игрушку СССР заплатили 10 тысяч: как она выглядит

Владельцы старых, произведенных в СССР, игрушек могут хорошо заработать на их продаже. Дело в том, что такие предметы представляют из себя некую коллекционную ценность, а потому есть те, кто готов платить за них тысячи гривен.

К примеру, на интернет-аукционе Violity продали игрушечный грузовой автомобиль "Запорожец" за 10 001 грн. Во время торгов было сделано 28 ставок.

Владелец игрушечного грузовика дал о нем совсем мало информации. Только то, что та:

сделан из металла;

красного цвета;

имеет следы использования.

Какие игрушки также дорогие

Примечательно, что этот лот – далеко не самый дорогой среди игрушек времен СССР. Так:

игрушечный грузовой автомобиль "Хлебовоз ЗиС" оценили в 50 000 грн;

игрушку "Мотоциклист" – в 13 300 грн;

а педальную машину "Лайка" – в 150 000 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, несмотря на расхожее мнение, что все старые монеты являются ценными, на самом деле, это не так. Большинство таких копеек, которые украинцы до сих пор могут найти, к примеру, в старых коробках – обычные куски металла. В т.ч. и монеты времен СССР.

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