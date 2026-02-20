За старую 1 копейку заплатят больше 10 тысяч: как выглядит монета

Больших денег стоят даже самые мелкие монеты – главное, чтобы они обладали теми признаками, которые делают их ценными в глазах нумизматов. Среди таких, к примеру, 1 копейка 1992 года разновидности 1.11 АЕ, за которую можно получить от 4 000 до 14 000 грн.

Об этом сообщают специалисты ресурса "Монеты-ягодки". Они отмечают, что узнать такую монету можно по:

округлой верхушке правого верхнего листа;

большим ягодам.

Также ценятся и другие разновидности монеты 1 копейка. К примеру, за монету 1992 года разновидности 1.35АА на специализированных ресурсах можно получить более 11 000 грн. Эту монету отличают:

ступенчатая верхушка правого верхнего листа;

маленькие ягоды.

Впрочем, констатируют специалисты, в целом украинцы чаще находят разновидность 1.35АЕ с крупными ягодами. Эта монета не такая ценная: ее стоимость составляет 30-50 грн. Что, впрочем, учитывая номинал, все равно делает ее в определенном смысле ценной.

1 копейку 1996 года разновидности 1БА с большими ягодами можно продать по цене от 1 300 грн до 2 000 грн. А разновидность 1БВ с маленькими ягодами – от 2 500 грн до 3 000 грн.

"Копейка 1996 г. встречалась не только в наборах НБУ, иногда ее находили в обращении. Однако монеты из обращения дешевле, чем копейки из набора", – рассказывают нумизматы.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем НБУ планирует выпустить новую памятную монету номиналом 20 грн. Ожидается, что она появится в августе. Отчеканена монета будет из серебра 925-й пробы.

