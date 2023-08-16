За какой перевод счет в банке скорее всего заблокируют: украинец рассказал, за что попал в черный список 

Счет украинца в Монобанке заблокировали за перевод с криптовалютной биржи Binance. При этом на рассмотрение жалобы уйдет около двох месяцев.

Видео дня

Об этом клиент банка написал на специализированном форуме "Минфин". "За год использования это уже три блокировки. Прошедшие два раза разблокировали быстро после предоставления скриншотов из Binance, однако был урезан месячный лимит на зачисление и, я так понимаю, я попал в какой-то черный список их искусственного интеллекта", – отмечают в жалобе.

В "Монобанке" отмечают: по требованию НБУ они обязаны проверять все переводы клиентов. В результате им приходится блокировать отдельные операции.

"Поверьте, мы сами не любим бюрократию, при этом по требованию НБУ банки проверяют все платежи, которые зачисляются на счета клиентам. Коллеги занимаются проверкой и предоставят информацию, как только она появится", – говорят в "Монобанке".

Как проверяют украинцев

Каждый банк обязан знать своего клиента. При оформлении счета клиент заполняет анкету: указывает свое имущественное положение, размер зарплаты, дополнительные доходы и т. д. Затем действует рискориентированный подход. Обязательно должны проверять:

операции с превышением суммы в 400 тыс. грн;

операции с публичными деятелями (депутатами всех уровней, чиновников);

физлиц-предпринимателей ("ФЛП"), которые зарегистрированы за последние три месяца;

тех, кто часто делает переводы за границей, обменивает банкноты.

Однако заподозрить нарушения и заблокировать могут практически любой перевод. Если зарплата клиента, например, составляет 10 тыс. грн в месяц, а он ежедневно переводит (или получает) тысячи гривен, банк может посчитать такие операции сомнительными.

Ранее OBOZREVATEL писал, куда нужно жаловаться на банки и обменники, если они отказываются принимать валюту. Финансовые учреждения получают лицензию и должны соблюдать правила работы на рынке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!