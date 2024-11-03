За хранение дров украинцы могут загреметь за решетку: что известно о новом законопроекте

В Украине согласно новому закону предусмотрены штрафы и лишение свободы за хранение дров без документов, что может затронуть многих жителей сельских районов. Если стоимость дров превышает 30 тыс. грн – грозит от 5 до 7 лет лишения свободы, на меньшую сумму – штраф от 34 тыс. грн.

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Об этом рассказал адвокат Алексей Кинебас в комментарии СМИ. Верховная Рада Украины 10 октября 2024 приняла законопроект №9665, который вносит изменения в Административный и Уголовный кодексы, усиливая ответственность за незаконное хранение древесины.

Нововведения подразумевают существенные наказания за хранение дров без документов, подтверждающих их происхождение. Закон еще ждет подписи Президента Украины, но уже вызвал беспокойство среди населения, особенно среди жителей сельской местности, где дрова используются для обогрева жилья. Новый закон значительно усиливает ответственность за хранение, перевозку или сбыт дров без документов об их приобретении:

если стоимость хранимой древесины превышает 30 тысяч гривен, владельцу грозит от 5 до 7 лет лишения свободы;

если стоимость дров меньше 30 тысяч гривен, предусмотрена административная ответственность со штрафом от 34 тысяч гривен.

Этот закон призван предотвратить незаконную вырубку и продажу древесины, но его внедрение требует детального разъяснения, поскольку такая суровая ответственность может иметь серьезные последствия для большого количества жителей деревень, которые хранят дрова без официальных документов. Юристы указывают на возможные проблемы с исполнением этого закона.

Адвокат Алексей Кинебас отмечает, что закон может затронуть практически всех жителей сельских районов, где дрова часто заготавливаются самостоятельно или покупаются без официальных документов. Например, многие жители деревень не имеют документов на дрова, которые используют для отопления. Они объясняют, что приобрели их у местных заготовителей, собирающих древесину в зарослях и кустарниках, где она считается бесхозной.

Новые изменения предполагают, что за хранение дров даже в небольших объемах (одно дерево или ствол) могут быть наложены штрафы, если нет документов, подтверждающих происхождение древесины. В условиях сельской местности, где дрова являются основным источником обогрева, это нововведение может стать проблемой, поскольку значительная часть древесины заготавливается самостоятельно, и получение документов на такие дрова становится сложным.

Инициаторы закона объясняют, что его цель – усиление наказания за незаконную вырубку лесов и деревьев, что стало актуальным в условиях масштабной вырубки лесов для продажи древесины. Однако критики закона отмечают, что новые правила могут привести к уголовной ответственности не только для браконьеров, но и для обычных граждан, использующих дрова для бытовых нужд.

По словам адвоката Кинебаса, закон не предусматривает переходных положений, что означает, что в случае его подписания он вступит в силу сразу. Это приведет к ситуации, когда любой человек, хранящий дома дрова без документов, рискует стать правонарушителем, независимо от того, когда и при каких обстоятельствах древесина была приобретена. Адвокат также отметил, что к уголовной ответственности могут быть привлечены и занимающиеся заготовкой дров на собственных участках или в лесополосах без разрешений. Во избежание наказания владельцам дров следует иметь документы, подтверждающие их законное происхождение. Это может быть:

чек или накладная от продавца;

разрешение на заготовку дров, выданное местными органами власти;

документы о покупке на официальных лесных складах.

Как сообщал OBOZ.UA, новые штрафы за незаконный сбор грибов, ягод и орехов существенно выросли и могут достигать 850 грн для граждан. Это повышение наказания призвано более эффективно защищать природные ресурсы Украины и сдерживать нарушителей от самовольного сбора на запрещенных территориях.

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