Украинцам повысили штрафы за незаконный сбор грибов, ягод и орехов: как ужесточили ответственность

Новые штрафы за незаконный сбор грибов, ягод и орехов существенно выросли и могут составлять 850 грн для граждан. Это повышение наказания призвано более эффективно защищать природные ресурсы Украины и сдерживать нарушителей от самовольного сбора на запрещенных территориях.

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Об этом говорится в законопроекте №9665, принятом во втором чтении, об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). "За" соответствующее решение проголосовали 242 депутата.

Сбор грибов, ягод и орехов – это давняя традиция для многих украинцев. Особенно это касается осени, когда лесные дары становятся популярным объектом "тихой охоты". Однако теперь этот процесс регламентируется более строгими правилами, и нарушение этих правил может привести к значительным штрафам.

10 октября 2024 г. Верховная Рада Украины приняла закон, предусматривающий усиление ответственности за правонарушения в сфере лесопользования и защиты растительного мира. Кроме борьбы с незаконной вырубкой деревьев, закон включает штрафы за самовольный сбор дикорастущих плодов, орехов, грибов и ягод. Эта инициатива является частью большего плана правительства по охране окружающей среды и борьбе с нелегальными действиями на территориях, подлежащих специальной защите.

Ранее штрафы за самовольный сбор грибов или ягод были относительно символическими – от 17 до 51 гривны. Однако новые изменения существенно увеличивают сумму штрафов, направленной на защиту природных ресурсов Украины от чрезмерной эксплуатации и повреждения.

Если раньше сумма наказания составляла от 17 до 51 грн., то теперь штраф может достигать от 425 до 850 грн. для обычных граждан. Для должностных лиц штраф еще выше и составляет от 1700 до 5100 грн. За нарушения, связанные с самовольным сбором грибов, ягод и орехов в неположенных местах или с нарушением установленных сроков, налагается ответственность в следующих суммах:

граждане – от 425 до 850 грн;

– от 425 до 850 грн; должностные лица – от 1700 до 5100 грн.

Что считается незаконным сбором

Важно отметить, что штраф налагается не просто за сам факт сбора грибов или ягод, а за нарушение конкретных правил. В Украине действуют определенные ограничения на сбор дикорастущих плодов на территориях природно-заповедного фонда: национальных парков, заповедников, ботанических садов и дендрологических парков. Самовольный сбор в таких местах незаконный, поскольку эти территории созданы для охраны биоразнообразия.

Закон также предусматривает ответственность за нарушение сроков сбора. Например, для некоторых видов растений и грибов устанавливаются конкретные периоды, когда их можно собирать, и несоблюдение этих сроков может привести к штрафу. Кроме того, для сбора лесных ресурсов в определенных местах требуются специальные разрешения или "лесные билеты". Без таких документов сбор является незаконным и влечет административную ответственность.

Почему это важно

Новые правила направлены на защиту природных ресурсов Украины от бесконтрольного использования. Незаконный сбор дикорастущих плодов, грибов и орехов может привести к истощению ресурсов, особенно на заповедных территориях, созданных для сохранения биоразнообразия.

Ужесточение штрафов поможет сдержать недобросовестных собирателей и позволит сохранить природные богатства для будущих поколений. Кроме того, это подчеркивает важность ответственного отношения к лесным ресурсам и соблюдения законодательных норм.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине усилили ответственность за незаконную вырубку и оборот древесины, включая штрафы до 170 000 грн или ограничение свободы на срок до пяти лет. Это важный шаг в борьбе с нелегальной лесопилением и сохранении природных ресурсов Украины.

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