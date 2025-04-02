За год состояние выросло в 1,8 раза: Маск снова возглавил список самых богатых людей мира по версии Forbes

Основатель и генеральный директор американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск 2025 снова стал самым богатым человеком в мире по версии Forbes. За год его состояние Маска выросло в 1,8 раза и на 7 марта составило 342 миллиарда долларов.

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Это произошло в большинстве своем благодаря повышению рыночной стоимости компаний xAI и SpaceX. В Forbes отмечают, что Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило 300 миллиардов долларов.

Напомним: оценка социальной сети X, о продаже которой объявил Маск, в марте выросла до 44 миллиардов долларов после резкого изменения финансовой и политической ситуации, тогда как в сентябре она была менее 10 миллиардов. Пока Tesla стремительно теряет стоимость (50% за последние месяцы), X благодаря новым инвестициям и политическим связям выходит на новый уровень.

Помимо Маска в пятерке самых богатых людей мира оказались Марк Цукерберг, руководитель Meta ($216 млрд); Джефф Безос, основатель Amazon ($215 млрд); Ларри Эллисон, глава Oracle ($192 млрд); Бернар Арно, генеральный директор LVMH, и его семья ($178 млрд).

Общий капитал всех миллиардеров в списке вырос на 2 триллиона долларов, достигнув рекордных 16,1 триллиона. Это больше годового ВВП большинства стран мира, за исключением США и Китая.

Стоит добавить, что в текущем году рейтинг Forbes пополнился 247 новыми участниками, доведя общее количество миллиардеров до 3028 человек – это рекордный показатель с 1987 года.

Больше всего миллиардеров проживает в США – 902. На втором месте Китай (450 или 516, если учитывать Гонконг), третье занимает Индия (205).

Мы также писали о том, что президент США Дональд Трамп за 2024 год разбогател на 2,8 миллиарда долларов. Его состояние выросло с 2,3 миллиардов до 5,1 миллиардов долларов, то есть более чем вдвое. Основу богатства нынешнего главы Белого дома составляет недвижимость, но ключевыми уже давно стали другие активы.

Как сообщал OBOZ.UA, миллиардер Илон Маск объявил, что продал свою соцсеть X собственному стартапу по разработке искусственного интеллекта xAI. По словам Маска, сделка состоялась путем обмена акциями.

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