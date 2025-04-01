Трамп за год приумножил свое состояние более чем вдвое: чем владеет президент США

Президент США Дональд Трамп за 2024 год разбогател на 2,8 млрд долларов. Его состояние выросло с 2,3 млрд до 5,1 млрд долларов, т.е. более чем в два раза. Основу богатства нынешнего главы Белого дома составляет недвижимость, но ключевыми уже давно стали другие активы.

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Об этом свидетельствует ежегодный рейтинг богатейших людей в мире, составленный Forbes USA. "Трамп продал акции своей убыточной социальной сети, в результате чего у него осталась доля, стоящая примерно столько же, сколько вся его недвижимость вместе взятая. Затем он занялся криптовалютами, которые добавили сотни миллионов к его капиталу", – отмечает издание.

Отмечается, что самый дорогой актив Трампа на данный момент – Trump Media and Technology Group, материнская компания соцсети Truth Social. Ее стоимость оценивается в 2,6 млрд долларов, несмотря на то, что компания в 2024 году понесла убытки на 401 млн долларов.

"Трейдеры, любящие Трампа, по-прежнему повышают цены на акции... Они (акции Truth Social. – Ред.) потеряли более половины своей стоимости, но это все еще составляют многомиллиардную долю в состоянии президента", – отмечает издание.

Общие инвестиции Трампа в недвижимость аналитики оценивают в 1,1 млрд долларов. В частности, президент США является собственником таких объектов:

частный клуб-курорт Mar-a-Lago в Палм-Бич стоимостью 368 млн долл.;

10 гольф-клубов в шести штатах на 338 млн долл.;

гольф-курорт Trump National Doral Miami во Флориде стоимостью 248 млн долл.;

доля в 30% в небоскребе 1290 Avenue of the Americas на Манхеттене ориентировочной стоимостью 252 млрд долл.

Кроме того, в собственности главы Белого дома находятся роскошные особняки и винодельня. В частности, это 4 дома во Флориде стоимостью около 88 млн долл., а также ранчо в Калифорнии за 44 млн долл.

В такую же сумму – 44 млн – оценивается и президентская винодельня в Вирджинии. Кроме того, Трамп владеет самолетом Trump Force One – это Boeing 757-200 1991 года выпуска за 12 млн долл.

Дональд Трамп впервые попал в список богатейших американцев по версии Forbes 43 года назад, в 1982-м. Тогда его состояние оценивалось в 200 млн долларов. Во время первого президентского срока Трамп, по подсчетам аналитиков, владел активами на 3,5 млрд долларов, но за время президентства обеднел на миллиард.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте 2025 года рынок мемкоинов в США обрушился после стремительного взлета благодаря криптовалюте Дональда Трампа. Криптовалюта Мелании Трамп потеряла более 90%, а $Trump президента США обесценился на 85%.

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