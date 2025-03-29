Маск продал Х собственному стартапу по разработке ИИ
Миллиардер и советник американского президента Илон Маск объявил, что продал свою соцсеть X собственному стартапу по разработке искусственного интеллекта xAI. По словам Маска, приобретение состоялось путём обмена акциями.
Общая стоимость X, включая долговые обязательства, составляет 45 миллиардов долларов, сообщил Маск. Стартап xAI оценивается в 80 млрд долларов.
Интересно – Маск признал, что реальная стоимость прежней Twitter составляет всего 33 миллиарда, потому что еще 12 миллиардов являются долгом. Таким образом, сейчас X оценивается в гораздо меньшую сумму, чем он заплатил за сеть в 2022 году.
Предприниматель заявил, что покупка откроет новые возможности для интеграции xAI и X.
"Фьючерсы xAI и X тесно переплетены. Сегодня мы официально делаем шаг к объединению данных, моделей, вычислительных мощностей, дистрибуции и экспертов. Это сочетание поможет раскрыть огромный потенциал, объединив передовые достижения xAI в сфере искусственного интеллекта с широким охватом платформы X", ‒
По его словам, объединенная платформа "обеспечит более умные, более значимые впечатления".
Стартап хAI является американской общественно-полезной корпорацией, работающей в области искусственного интеллекта, ее заявленная цель – "понять подлинную природу Вселенной".
В корпоративном праве США общественно полезной корпорацией считается коммерческое юридическое лицо, целью которого является "положительное влияние на общество", а в уставе организации четко указано, что прибыль не является ее целью.
Глава стартапа и его главный инженер – разработчик DeepMind Google Игорь Бабушкин.
В портфолио xAI есть только чат-бот искусственного интеллекта Grok (бот интегрированный с X) и несколько вспомогательных программ.
Как сообщал OBOZ.UA, один из первых "долгосрочных инвесторов" у Tesla Росс Гербер ранее заявил, что гендиректор автомобильной компании Илон Маск должен уйти либо с поста в Tesla, либо в правительстве президента США, потому что на все у миллиардера якобы не хватает времени.
Тем временем в США появилось движение Tesla Takedown, которое выражает протест против участия Илона Маска в деятельности американского правительства и действий возглавляемого им Департамента эффективности правительства. Правда, участники этого движения могут надолго попасть за решетку, потому что президент США предупредил, что поджигателей электрокаров могут приравнять к террористам.
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