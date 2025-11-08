За что могут забрать или уменьшить пенсии украинцев: озвучен полный перечень причин

В Украине часть пенсионеров до конца года должна пройти идентификацию. Она может затронуть сотни тысяч украинцев. Те, кто от проверки откажется, может остаться без пенсии. При этом это далеко не полный перечень причин для отмены пенсий.

Видео дня

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Перечень причин для отмены пенсий:

Выявление недостоверных данных. Если в документах или в информации, на основе которой назначена или осуществляется выплата пенсии, ПФУ обнаружит, что данные – ложные или недостоверные, пенсию могут приостановить или изменить ее размер.

Если в документах или в информации, на основе которой назначена или осуществляется выплата пенсии, ПФУ обнаружит, что данные – ложные или недостоверные, пенсию могут приостановить или изменить ее размер. Неполучение пенсии в течение 6 месяцев подряд. Если пенсионер в течение 6 месяцев подряд не получает назначенную пенсию (например, не обращается или не реализует выплату), выплаты могут быть приостановлены.

Если пенсионер в течение 6 месяцев подряд не получает назначенную пенсию (например, не обращается или не реализует выплату), выплаты могут быть приостановлены. Непрохождение физической идентификации / верификации. Через закон о верификации и через постановление № 299 (2025) предусмотрены случаи, когда лицо, проживающее на оккупированных территориях или за рубежом, должно пройти физическую идентификацию. Если он этого не сделает (в установленные сроки), выплаты могут быть прекращены.

Через закон о верификации и через постановление № 299 (2025) предусмотрены случаи, когда лицо, проживающее на оккупированных территориях или за рубежом, должно пройти физическую идентификацию. Если он этого не сделает (в установленные сроки), выплаты могут быть прекращены. Изменение статуса лица с инвалидностью / пропуск осмотра. Если лицо получает пенсию по инвалидности и должен быть проведен повторный медико-социальный осмотр или оценка, но оно не явилось в установленный срок (без уважительной причины) – пенсия может быть прекращена с начала месяца, следующего за тем месяцем.

Если лицо получает пенсию по инвалидности и должен быть проведен повторный медико-социальный осмотр или оценка, но оно не явилось в установленный срок (без уважительной причины) – пенсия может быть прекращена с начала месяца, следующего за тем месяцем. Судебное решение. В случае соответствующего решения суда выплаты могут быть отменены или изменены. Относительно лиц, находящихся на оккупированных территориях, – здесь есть особенности: До 2025 года существовали ограничения по выплате пенсий лицам, проживающим на временно оккупированных территориях или остались там под оккупацией.

Но постановлением КМУ № 299 от 11 февраля 2025 года установлены специфические условия: лица, проживающие на оккупированных территориях или выехавшие из них на подконтрольную территорию, должны подтвердить информацию о неполучении пенсии от РФ и пройти физическую идентификацию до конца года (2025) для сохранения своих прав.

Если эти условия не будут выполнены в срок, пенсия может быть прекращена. "Также стоит отметить, что закон "О верификации и мониторинге государственных выплат" устанавливает, что верификация государственных выплат (включая пенсии) – это комплекс мероприятий по проверке достоверности информации, влияющей на право или размер выплаты. Итак, "непрохождение верификации" может быть основанием для прекращения выплат, но только если это прямо предусмотрено нормативными актами и если нарушен срок или требования законодательства", – объясняет адвокат Андрей Дзись.

Проверить, действительно ли пенсию получает пенсионер, если он находится на временно оккупированной территории, украинским чиновникам сложно. Самый простой пример – если пенсионер умирает на подконтрольной территории, информация о смерти попадает в государственные реестры. Но если пенсионер умер, например, в Донецке, ПФУ может об этом не узнать.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине пересмотр уровня прожиточного минимума или дополнительная индексация пенсий с 1 ноября на предусмотрены. Однако в этом месяце выплаты могут вырасти для тех, кто достигнет определенного возраста. Максимальная возрастная доплата составляет 570 грн (однако фактический размер выплаты вырастет на меньшую сумму).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!