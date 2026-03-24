Як зберегти і примножити свої гроші: топ-6 ідей для інвестицій від провідних компаній України

Війна перевернула наші життя, кардинально змінивши буденність, змусивши переглянути свої уявлення про те, що насправді цінне і звівши в абсолют бажання відчувати бодай трохи стабільності й надійності у буремні часи.

Незмінними залишилися наша турбота про близьких та прагнення взяти своє майбутнє у власні руки.

Чудовим інструментом подбати про свою родину і завтрашній день залишаються інвестиції. При цьому розмаїття варіантів, куди можна вкласти свої гроші сьогодні, аби отримувати стабільний прибуток вже умовно завтра – практично безмежне. І до традиційного інвестування у банківську сферу чи нерухомість додалися ще чимало пропозицій, що допоможуть вам зберегти і примножити свої гроші – і бути впевненими у завтрашньому дні.

OBOZ.UA поспілкувався з представниками Genius, WhiteBIT, Avalon, iSolar, Skogur та Sense Bank, аби зорієнтувати своїх читачів, у що вони можуть інвестувати просто зараз – без ризиків та з гарантованим результатом.

Змусьте свою крипту працювати: ідея інвестицій від WhiteBIT

Цифрові активи дедалі частіше стають частиною збалансованого портфеля українців. Згідно з дослідженнями WhiteBIT та Ipsos, майже чверть активних інвесторів в Україні вже мають досвід роботи з криптоактивами. Одним із найбільш зрозумілих інструментів у цій екосистемі є криптодепозит.

Криптодепозити: як працює інструмент пасивного доходу у 2026 році

Криптодепозит – це фінансовий інструмент, що дозволяє отримувати винагороду за зберігання цифрових активів на платформі протягом визначеного терміну. Кошти використовуються криптобіржею для підтримки ліквідності та внутрішніх операцій, а користувач натомість отримує фіксований відсоток.

Основні переваги:

Прогнозованість: Умови (термін та ставка) фіксуються в момент відкриття плану.

Умови (термін та ставка) фіксуються в момент відкриття плану. Використання стейблкоїнів: Найчастіше для криптодепозитів обирають активи на кшталт USD₮, що мають прив’язку до курсу долара США у співвідношенні 1:1. Це мінімізує ризики волатильності, притаманні біткоїну.

Найчастіше для криптодепозитів обирають активи на кшталт USD₮, що мають прив’язку до курсу долара США у співвідношенні 1:1. Це мінімізує ризики волатильності, притаманні біткоїну. Автоматизація: Процес не потребує активного трейдингу чи щоденного моніторингу графіків.

Не знаєте з чого почати? Придивіться до ексклюзивної пропозицїі 2026 року від WhiteBIT

Як офіційний криптопартнер Національної збірної України з футболу, біржа WhiteBIT підготувала символічну акцію до матчу 26 березня. З 17 березня по 17 квітня користувачі можуть відкрити лімітований криптодепозит зі ставкою 20,26% річних у USD₮.

Умови участі:

Період активації: 17 березня – 17 квітня 2026.

17 березня – 17 квітня 2026. Тривалість плану: 360 днів.

360 днів. Ліміти: Від 50 до 1000 USD₮. Це робить інструмент доступним для широкого кола користувачів без потреби у значному капіталі.

Надійність та безпека

Надійність WhiteBIT підтверджена суворими міжнародними аудитами. Біржа стала першою платформою, яка досягла найвищого рівня криптовалютної безпеки, отримавши сертифікат Cryptocurrency Security Standard (CCSS) Level 3.

Згідно з аудитом сертифікаційної платформи CER.live, WhiteBIT відповідає найвищим вимогам та входить у трійку найнадійніших бірж світу з рейтингом ААА. Також високий рівень захисту активів регулярно підтверджується перевірками від Hacken, однієї з провідних міжнародних компаній з кібербезпеки та аудиту блокчейн-інфраструктури.

Окрім технологічного лідерства, WhiteBIT є партнером Visa, Києво-Могилянської академії, футбольного клубу "Ювентус", Національної збірної команди України з футболу та Жіночої збірної з тенісу.

Тож якщо ви готові примусити свої активи працювати – дізнайтеся більше про умови акції та відкрийте свій план за посиланням.

Вкладайтеся у нерухомість у безпечних куточках країни: ідея інвестицій від Avalon

У розпал повномасштабної війни Росії проти України вітчизняний ринок первинної нерухомості демонструє впевнене зростання. Тенденція спостерігається упродовж щонайменше двох останніх років і характерна насамперед для відносно безпечних регіонів України.

За даними ЛУН, вартість житла у новобудовах за рік зросла на 12%, а в деяких проєктах – навіть до 30%. Попит на квартири поступово підвищується, а темпи будівництва з початку року не знизилися. Отже пропозиція залишається стабільною, а інвестиції в новобудови – вигідним рішенням саме зараз.

Інвестиції, що тримають Україну

Львів має що запропонувати для тих, хто шукає безпечний регіон з надійними забудовниками. Але й тут є більш динамічні райони, що активно розбудовуються та стають новими осередками сучасної урбаністики. Серед них – ЖК Avalon UP на проспекті Червоної Калини.

Розташований на Сихові, що забезпечує необхідну інфраструктуру, транспортну доступність і сучасні сервіси, цей район все частіше обирають ті, хто хоче жити в динамічному ритмі. Про це свідчить і тенденція зростання вартості: за даними ЛУН станом на лютий 2026 року середня вартість 1-кімнатної квартири у Сихівському районі Львова вже сягнула близько $80 000.

ЖК Avalon UP – це масштабний комплекс бізнес-класу, що пропонує формат "міста в місті", закриваючи всі потреби мешканців тут і зараз. Чи не вперше житлова та комерційна нерухомість творять цілісну екосистему, де все необхідне, від кав’ярні до торгово центру, є частиною власної інфраструктури житлового комплексу. Вже зараз тут працює торговельний центр Great, а найближчим часом заплановано відкриття ще одного.

Продумані закриті двори без автомобілів, сплановані простори та спортивні зони творять середовище для відпочинку, роботи чи спілкування. Дизайнерські лобі додають статусності, а смілива архітектура найвищої споруди Львова з домінантним силуетом – це не лише про естетику, а й про захоплюючі панорами на місто. І все це поряд із одним з найгарніших парків Львова, за кілька кроків до міських магістралей, звідки зручно добиратися до будь-якої точки міста.

Додаткова перевага для інвесторів – це можливість придбати житло на етапі будівництва.Враховуючи динаміку цін, перспективність району та високий рівень комфорту, такий вибір не тільки про вигоду, а й про ціннісні пріоритети на користь життя у перспективній локації, серед справжніх однодумців.

Адже Avalon UP став знаковим проєктом житла "нової хвилі" з торговими центрами, коворкінгами, кав’ярнями та громадськими просторами буквально на відстані кроку. Приєднатися до ком'юніті ЖК Avalon UP можна у відділі продажу на проспекті В’ячеслава Чорновола, 18. Або в новому відділі продажу, що незабаром відкриється безпосередньо на території комплексу на Сихові.

Як перетворити електроенергію на дохід: інвестиції у сонячну енергетику з iSolar

Після кількох хвиль блекаутів стало очевидно: інвестиції в альтернативну енергетику – це не лише про економію, а про прибуток, "подушку безпеки" від ризиків і стабільну роботу бізнесу за будь-яких умов.

За даними "Дія.Бізнес", стартові вкладення у сонячні електростанції (СЕС) стартують від €10 тис. За оцінками iSolar, яка реалізувала понад 2 тис. проєктів різної потужності, це реалістичний поріг входу в галузь.

iSolar працює як інтегрований девелопер у сфері альтернативної енергетики та закриває повний цикл: EPC, дистрибуція, EMS, енерготрейдинг, сервіс, логістика та навчання (iSolar Academy).

Компанія має понад 8 років досвіду, входить до каталогу інноваторів енергоефективності України від "Дія.Бізнес" та до списку Next 250 Forbes Ukraine 2025.

За оцінками iSolar, середній термін окупності СЕС становить близько двох років, а систем зберігання енергії – до чотирьох. Фактично інвестиція починає працювати одразу: через покриття витрат на електроенергію, зниження собівартості продукції та мінімальні витрати на обслуговування.

Як заробляти на продажу електроенергії

Якщо станція виробляє більше електроенергії, ніж потрібно бізнесу чи домогосподарству, її надлишок можна продавати через наявні на ринку механізми. Додаткову гнучкість дають установки зберігання енергії (УЗЕ): вони дозволяють накопичувати електроенергію в дешеві періоди та використовувати або продавати її у пікові години на ринку "на добу наперед" (РДН).

"iSolar розробила власну EMS (Energy Management System), яка оптимізує роботу УЗЕ під задачі споживача. Для бізнесу це означає економію, для інвестора – можливість заробляти на різниці цін та отримати максимізацію прибутку", – коментує СЕО iSolar Ігор Германський.

Один із проєктів компанії iSolar – СЕС, яка генерує близько 340 тис. кВт*год електроенергії на рік. Це дозволяє бізнесу отримувати до 3,5 млн грн економії та додаткового доходу щорічно. Окупність такого проєкту – близько 1,8 року, після чого станція працює в плюс.

Детальніше про ще один реалізований проєкт iSolar у відео:

Сонячна енергетика – один із найдинамічніших інвестиційних сегментів, з потенціалом зростання на десятиліття вперед, що дає енергонезалежність, стабільний дохід і внесок в енергостійкість України.

Світ змінюється – робіть це разом з ним: ідея інвестицій від Genius

McKinsey прогнозує: до 2030 року від 75 до 375 мільйонів людей у світі змушені будуть змінити професію.

Ринок праці змінюється — і тренди 2025–2026 це підтверджують.

При цьому за підсумками 2025 року зарплати в Україні зросли в середньому на 8–12%, найбільше — у сферах IT, енергетики та логістики. За даними DOU, вперше за чотири роки кількість фахівців у топових IT-компаніях показала позитивну динаміку: +0,5% за рік. Небагато — але після кількох років скорочень це вже сигнал розвороту.

Українці Силіконовій долині: у світі зростає попит на наших фахівців

Медіанний дохід tech-спеціаліста в Україні у 2025 році становив $2 700 на місяць. Компанії активно набирають, зокрема, початківців: лише EPAM Ukraine планує найняти 700 джуніорів у 2026 році. Ринок відкривається — питання лише в тому, чи є в тебе навички, щоб увійти в нього.

Медіанна зарплата digital-маркетолога в Україні — близько 35 000 грн на місяць. Але це лише локальна "стеля": глобальні компанії платять за ті самі навички в рази більше — і не питають, де ти живеш.

Так, серед 152 000 випускників Genius.Space — фахівці з 92 країн світу, і частина з них починала без будь-якого профільного досвіду.

Наприклад, випускниця Genius.Space Ольга пройшла шлях від викладачки іноземних мов у Львові до старшої акаунт-менеджерки Pinterest у США, працюючи через Accenture.

Чому українці затребувані на глобальному ринку

Українські спеціалісти мають високу репутацію на міжнародному ринку — і вона цілком заслужена. У Genius називають кілька причин, чому глобальні компанії охоче беруть наших фахівців.

1. Висока базова підготовка. Українська система освіти традиційно дає сильну аналітичну і технічну базу. Це помітно в IT, маркетингу, фінансах — скрізь, де потрібне системне мислення.

2. Адаптивність і стресостійкість. Роки повномасштабної війни сформували особливий тип фахівця — того, хто вміє працювати в умовах невизначеності, швидко перебудовуватись і не зупинятись. Для роботодавців це не абстрактна якість, а конкурентна перевага.

3. Англійська як норма. Покоління українських спеціалістів, які виросли з орієнтацією на міжнародний ринок, вільно комунікують англійською — і це суттєво знижує бар'єр входу до глобальних команд.

4. Практичність над теорією. Українські фахівці звикли вчитися й одразу застосовувати — без довгих "прогрівів". Саме цей підхід цінується в компаніях, де результат важливіший за процес.

На відміну від більшості активів, навички не знецінюються і не залежать від курсу валют. Тож інвестиція у себе точно окупиться і дасть впевненість у майбутньому.

Інвестиції, що тримають Україну: як працює ринок ОВДП під час війни

Хорошим варіантом для інвестування під час війни є облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Як пояснив OBOZ.UA начальник управління казначейства Sense Bank Олександр Куцовський, уряд випускає ці цінні папери, щоб фінансувати бюджет, зокрема, забезпечувати підтримку економіки та ЗСУ під час війни.

"За механікою це нагадує депозит: ви інвестуєте кошти на певний строк і отримуєте їх назад із відсотками. Але різниця в тому, що ви інвестуєте не в банк, а безпосередньо в державу. Окрім того, на відміну від депозит ОВДП – це високоліквідний інструмент й інвестор має можливість вийти з інвестиції в будь-який момент, продавши облігації", – зазначив представник Sense Bank.

Важливо знати, що дохід від ОВДП для фізичних осіб не оподатковується – на відміну від депозитів. І ще один важливий момент – це не лише про дохід, а й про участь у підтримці країни. Військові облігації сьогодні є одним із ключових джерел наповнення державного бюджету поряд із податками та міжнародною допомогою. Кошти, вкладені в ОВДП, швидко спрямовуються на потреби держави.

Sense Bank є первинним дилером Міністерства фінансів України, тобто має прямий доступ до розміщення облігацій за найкращими умовами і працює як на первинному, так і на вторинному ринку. Клієнти можуть купувати/продавати ОВДП прямо зі смартфона завдяки мобільному застосунку Sense SuperApp. Для клієнта це означає зручність і широкий вибір.

Серед ключових переваг: надійність (100% державна гарантія виплат), можливість інвестувати в різних валютах, дохідність вища за банківські депозити та нульове оподаткування для фізичних осіб. Також клієнт може достроково продати облігації, якщо знадобляться кошти, або перевести їх до іншої депозитарної установи.

Зараз у застосунку банку доступні ОВДП у гривні та валюті з різними строками погашення: від 2026 року до 2029 року, із річною дохідністю до 16,55%. Це дає змогу обрати оптимальний баланс між строком і прибутковістю під власні фінансові цілі.

Курортна нерухомість у Карпатах: ідея інвестицій від Skogur

Ринок курортної нерухомості в Україні після початку повномасштабної війни не впав — він трансформувався і навіть частково виріс.

Українці "переключились" на внутрішній туризм через обмеження виїзду, безпекові фактори, емоційний запит на "відновлення в межах країни".

Це спричинило різке зростання попиту на Карпати, розвиток нових курортних форматів, активізацію інвесторів: курортна нерухомість стала способом збереження капіталу, керованим активом із прогнозованим доходом.

Виграють проєкти з ідеєю, інфраструктурою, концепцією відпочинку. І якщо раніше Карпати були здебільшого зимовою історією відпочинку, то зараз курорти у горах працють цілий рік, це про SPA, ретрити, природу, відновлення.

Тож інвестиції у курортну нерухомість – це надійні інвестиції у майбутнє.

Зокрема, зростає попит на туристичні комплекси з власним управлінням, з’являється більше форматів "під ключ". Саме такі формати пропонує Skogur. І однією з найпопулярніших пропозицій компанії нині є дохідні котеджі.

Що таке дохідний котедж від Skogur і як працює цей інвестпродукт

У Skogur Home&Resort дохідний котедж — це не просто житло, а інвестиційний продукт, який поєднує нерухомість із сервісною моделлю готельного типу.

Це готовий будинок, який належить інвестору (у власності), але використовується як частина єдиного курортного комплексу – здається в оренду. Тобто власник отримує актив, що генерує дохід.

При цьому йому не потрібно шукати і залучати гостей, забезпечувати бронювання, заселення та виселення, прибирання й обслуговування. Управління, технічну підтримку, маркетинг і просування бере на себе керуюча компанія Skogur.

З Skogur інвестор купує не квадратні метри, а модель пасивного доходу "під ключ". А на додачу він завжди може використати котедж для власних потреб.

Сьогодні середній чек у проєкті становить:

$165 000 для апартаментів

$400 000 для котеджів

Уже реалізовано 90 об’єктів, ще 13 котеджів планують ввести в експлуатацію у 2026 році — і саме динаміка розвитку проєкту формує його інвестиційну привабливість.

Skogur — це історія про актив, який послідовно зростає в ціні разом із середовищем. Об’єкти, придбані на ранніх етапах, за 2–3 роки демонструють +30–40% до вартості. І це зростання формується розвитком самого продукту — інфраструктури, сервісу, якості середовища.

У результаті інвестор отримує не просто нерухомість, а:

актив, який не втрачає в ціні

прогнозовану динаміку зростання

і продукт, що залишається ліквідним незалежно від сезону

Саме тому Skogur виграє на тлі класичних курортних форматів: менше залежності від короткострокової оренди — більше довгострокової цінності.

Як відбувається процес управління

Керуюча компанія бере на себе всі ключові функції:

Маркетинг і продажі

Гостьовий сервіс

Housekeeping

Технічне обслуговування

Інвестор – отримує регулярний фінансовий звіт і свій відсоток від доходу за прозорою і зрозумілою моделлю розподілу прибутку згідно з договором.

Проєкт заробляє лише тоді, коли заробляє інвестор, тож обидві сторони зацікавлені у високій завантаженості. І компанія супроводжує інвестора на всіх етапах – від вибору котеджу до отримання стабільного доходу. Усі умови закріплюються юридично, фінансова модель є прозорою ще до підписання угоди, а після запуску інвестор отримує регулярну звітність і повний доступ до показників свого об’єкту.

Які можливості для інвесторів пропонує Skogur сьогодні

Нині проєкт масштабується одразу у кількох напрямках.

Будуються котеджі нової черги за CLT-технологією, яка робить будівництво швидшим, точнішим й передбачуванішим, без сезонних пауз та залежності від кількості робітників на будмайданчику. Тож майбутній мешканець отримає свій теплий, світлий будинок з природним мікрокліматом і стабільною енергоефективністю своєчасно і без сюрпризів.

Особливість нової локації – каскад водойм площею близько 3 га на схилі з панорамними видами на Чорногірський хребет.

Завершується будівництво апарт-готелю. Це абсолютно інший формат дохідної нерухомості для Skogur. Невдовзі буде запущено Wellness Center Skogur, щоб повноцінно запрацював продукт оздоровлення.

Окремий стратегічний напрям — розвиток Skogur City. Цей міський ЖК серед гір неподалік від Буковелю забезпечить повноцінне середовище для життя, роботи і відпочинку. Йдеться про нову модель заміського життя, поєднання девелопменту, сервісів і ком’юніті.

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!