Выплаты ВПЛ после изменения правил: чего теперь ожидать, какие сроки и условия

Новые условия выплаты помощи переселенцам из зоны боевых действий предусматривают назначение выплат только на год, что может исключить значительную часть получателей помощи, а через 6 месяцев многие переселенцы могут потерять право на получение этой помощи. Переселенцам, которые повторно переезжают из зоны боевых действий после 1 января 2022 года, продолжат выплачивать помощь, в частности семьям с детьми, лицам, которые ухаживают за инвалидами и неработающими трудоспособными лицами.

Об этом сообщила организация "Донбасс SOS" в комментарии " Суспільному ". Последние изменения в условиях выплат ВПЛ указаны в постановлении КМУ № 331 от 23 марта 2024 года. Этот документ несколько расширил список тех, кто имеет право на продление выплат.

Семьи переселенцев, которые не подали заявление на продление помощи в апреле, могут это сделать в мае. Однако, если при обращении в прошлом месяце начисления были произведены с марта, то с мая помощь "задним числом" не будет назначаться.

Также, согласно новым условиям, выплаты ВПЛ не будут назначаться более чем на два шестимесячных периода, что соответствует одному году. Это связано с необходимостью уменьшения расходов правительства на социальное обеспечение. "По состоянию на сегодняшний день нормы постановления предусматривают, что помощь не будет назначаться более чем на 12 месяцев. Однако следует понимать, что есть категории ВПЛ, для которых прекращение помощи будет критическим. Поэтому, возможно, будет принято решение о продлении сроков оказания помощи ", - отметили в "Донбасс SOS".

Кто имеет право на выплаты ВПЛ

Новые изменения относятся к двум группам переселенцев. А именно:

ВПЛ, которым продолжат выплату независимо от даты переезда ;

; ВПЛ, которым выплаты будут продлены, если они покинули дома после 1 января 2022 года или после этой даты переехали во второй раз.

Переселенцам необходимо подать заявление о продлении выплаты при определенных условиях. Например, если:

ребенок прибыл без сопровождения законного представителя;

законного представителя; ребенок устроен в семье патронатного воспитателя;

беременная женщина после 30 недели беременности или 27 недели беременности (если она пострадала от последствий аварии на Чернобыльской АЭС);

после 30 недели беременности или 27 недели беременности (если она пострадала от последствий аварии на Чернобыльской АЭС); нетрудоспособное лицо , не имеющее права на пенсию и получающее государственную социальную помощь как лицо с инвалидностью с детства;

, не имеющее права на пенсию и получающее государственную социальную помощь как лицо с инвалидностью с детства; лицо с тяжелыми заболеваниями.

Кому продолжат выплачивать пособие при повторном переезде из зоны боевых действий

После изменений в выплатах ВПЛ важно понимать, кто все еще имеет право на получение помощи при повторном переезде из зоны боевых действий после 1 января 2022 года. Ниже перечислены категории лиц, которые могут претендовать на продление выплат.

семьи с неработающим трудоспособным человеком и детьми младше 18 лет;

семья должна жить на территории с боевыми действиями или в месте, где нет возможности для офлайн обучения детей;

семьи с неработающим трудоспособным лицом, которое зарегистрировалось в центре занятости, или с детьми до 23 лет, которые учатся;

семьи с лицом, ухаживающим за ребенком до 3 лет или до 6 лет;

семьи с лицом, ухаживающим за инвалидом, человеком старше 80 лет, ребенком с инвалидностью до 18 лет или тяжело больным ребенком;

семьи с физическим лицом, оказывающим социальные услуги по уходу;

семьи с людьми, потерявшими трудоспособность, и с детьми до 18 лет или студентами до 23 лет;

семьи, занимающиеся предпринимательской или независимой профессиональной деятельностью;

граждане старше 55 лет, зарегистрировавшиеся в центре занятости, работают или получили пособие на получение экономической самостоятельности.

В случае, когда у семьи есть несколько неработающих трудоспособных лиц, все они, кроме одного получателя пособия, обязаны зарегистрироваться в центре занятости. В случае невыполнения этого условия, выплату пособия прекратят со следующего месяца.

Расчет доходов для получения выплат ВПЛ

Для того чтобы иметь право на выплату ВПЛ среднемесячный доход на одного человека в семье не должен превышать сумму 9 440 гривен. Это касается разных категорий получателей, включая нетрудоспособных лиц, детей, смотрителей, а также лиц, оказывающих социальные услуги по уходу.

Кроме того, важно учитывать, что всем гражданам кроме тех, которые достигли возраста 55 лет, выплату назначают либо на всю семью, либо вообще не назначают никому. Также, если в семье есть несколько неработающих трудоспособных лиц, кроме одного получателя пособия, все остальные обязаны зарегистрироваться в центре занятости. Если это условие не выполняется, выплата пособия может быть прекращена со следующего месяца.

Органы социальной защиты населения могут не применять эти правила на практике и требовать от трудоспособных лиц начать трудовую деятельность или зарегистрироваться в центре занятости до подачи заявления в помощь. В случае несоответствия категориям получателей ВПЛ требованиям можно подать заявление в составе семьи для получения возобновления выплаты, но общий доход семьи будет разделяться на всех ее членов, что может уменьшить сумму выплаты.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, УВКБ ООН в мае будет оказывать денежную помощь пострадавшим от войны жителям Полтавской области. Для получения помощи необходимо иметь доход менее 5400 грн на человека и отвечать критериям уязвимости, таким как семьи с детьми, пожилые люди и лица с особыми потребностями.

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