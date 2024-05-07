Украинцы могут получить помощь от ООН: кому будут предоставлять выплату и какие суммы

УВКБ ООН в мае будет оказывать денежную помощь пострадавшим от войны жителям Полтавской области. Для получения помощи необходимо иметь доход менее 5400 грн на человека и отвечать критериям уязвимости, таким как семьи с детьми, пожилые люди и лица с особыми потребностями.

Об этом сообщил Благотворительный фонд "Право на защиту". "Благотворительный фонд "Право на защиту" является официальным партнером агентства по сбору данных на денежную помощь", – говорится в сообщении.

УВКБ ООН совместно с местными властями объявило о возможности получения денежной помощи жителям Полтавской области, пострадавшим от войны. Помощь будет доступна лицам, которые переехали в область после 24 февраля 2022 года или вернулись домой из-за обстоятельств, связанных с российской агрессией.

Кто может получить помощь

Одним из условий получения помощи является наличие дохода, не превышающего 5400 гривен в месяц на человека. Для того чтобы получить помощь, аппликант должен соответствовать определенным критериям уязвимости, среди которых:

семья, имеющая только одного родителя с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с лицами пожилого возраста от 55 лет;

с одним или несколькими детьми младше или с лицами пожилого возраста семья, которую возглавляет один или несколько одиноких пожилых людей от 55 лет или пожилых людей с одним или несколькими детьми до 18 лет;

или пожилых людей с одним или несколькими детьми семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями;

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разлученными с родителями.

Какие документы нужны для оформления выплаты

Для получения помощи необходимо предоставить перечень документов. А именно:

идентификационный номер (ИНН);

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

или другой документ, удостоверяющий личность; справку о том, что лицо переехало в Полтавскую область после 24.02.2022 или вернулось домой после вынужденного перемещения из-за российского вторжения;

банковская карта главного заявителя;

главного заявителя; свидетельство о рождении детей (при необходимости);

детей (при необходимости); документ, подтверждающий законную опеку над ребенком (при необходимости);

над ребенком (при необходимости); удостоверение/медицинская справка о наличии инвалидности или хронического заболевания.

Где можно получить помощь

Помощь можно будет получить офлайн с 8 по 23 мая. Мобильные группы, которые будут осуществлять выплаты, будут работать по следующему графику:

8 и 9 мая: г. Решетиловка, ул. Шевченко, 23 (10:00 – 16:00);

15 мая: с. Оболонь, ул. Соборности, 17 (10:00 – 16:00);

16 мая: с. Варваровка, ул. Леси Украинки, 11 (10:00 – 15:00);

22 и 23 мая с 10:00 до 15:00 - в с. Ланная, ул. Мира, 12 (живая очередь).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинское законодательство предусматривает материальную помощь на оздоровление для работников бюджетных учреждений, финансируемую из фонда оплаты труда и рассчитываемую как составную часть ежегодного отпуска. Эта помощь может быть получена только при наличии соответствующих заявлений и приказа от работодателя.

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