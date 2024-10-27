Выплаты при увольнении: на какие суммы могут рассчитывать военнослужащие

При увольнении военнослужащие ВСУ получают 50% месячного обеспечения за каждый год службы. Мобилизированные военные имеют право на 4% от месячного довольствия за каждый месяц службы.

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Об этом сообщило Министерство обороны Украины. При увольнении военнослужащий получает единовременную денежную помощь. В целом такие выплаты можно разделить на две основные группы в зависимости от оснований увольнения.

увольнение по состоянию здоровья: военные, вынужденные покинуть службу из-за состояния здоровья, имеют право на одноразовую компенсацию в размере 50% от их месячного денежного довольствия за каждый полный год службы. Выслуга лет при этом не учитывается, то есть выплаты производятся независимо от количества лет, отслуженных в ВСУ;

военные, вынужденные покинуть службу из-за состояния здоровья, имеют право на одноразовую компенсацию в размере 50% от их месячного денежного довольствия за каждый полный год службы. Выслуга лет при этом не учитывается, то есть выплаты производятся независимо от количества лет, отслуженных в ВСУ; увольнения по другим причинам: среди других причин для увольнения, влияющих на виды компенсаций, выделяют:

среди других причин для увольнения, влияющих на виды компенсаций, выделяют: достижение предельного возраста;

сокращение штата;

истечение срока контракта;

прямое подчинение близкому лицу;

систематическое невыполнение условий контракта командованием.

Выплата при увольнении по этим причинам также составляет 50% месячного денежного довольствия за каждый год службы, но выплачивается только при наличии выслуги не менее 10 лет. Женщины-военнослужащие, имеющие ребенка до 18 лет и увольняющиеся в связи с нежеланием продолжать службу в особый период, также получают аналогичную компенсацию.

Помимо единовременной помощи военные при увольнении имеют право на ряд дополнительных выплат. А именно:

денежное довольствие за месяц, когда осуществляется увольнение: оно включает должностной оклад, надбавки, доплаты и вознаграждения;

за месяц, когда осуществляется увольнение: оно включает должностной оклад, надбавки, доплаты и вознаграждения; компенсация за недополученное вещное имущество: военный получает стоимость вещного обеспечения, не полученного за время службы;

компенсация за неиспользованные отпуска , охватывающие ежегодные и дополнительные отпуска, на которые военный имел право во время службы;

, охватывающие ежегодные и дополнительные отпуска, на которые военный имел право во время службы; помощь на оздоровление и решение социально-бытовых вопросов, если эти выплаты не предоставлялись в год увольнения.

Важно знать, что сроки выплат зависят от вида пособия и обычно производятся в течение 15-30 дней после исключения военнослужащего из списков личного состава воинской части.

Для мобилизованных военных, освобождаемых после прохождения службы, предусмотрена единовременная помощь в размере 4% месячного денежного довольствия за каждый полный календарный месяц службы, но не менее 25% месячного денежного довольствия. Это правило применяется для бойцов, призванных при мобилизации.

Отдельные виды финансовой поддержки предусмотрены для семей пропавших без вести военнослужащих или попавших в плен. Эти выплаты включают в себя компенсации, зависящие от условий договора и законодательных актов.

Какая зарплата у военнослужащих

Заработная плата военнослужащих в Украине остается на текущем уровне минимум до конца 2024 года, с сохранением действующих надбавок. Основные ежемесячные дополнительные выплаты зависят от условий службы и могут составлять:

30 тыс. грн – за выполнение боевых задач в рамках защиты Украины;

– за выполнение боевых задач в рамках защиты Украины; 50 тыс. грн – для военных в штабах, органах управления и командования;

– для военных в штабах, органах управления и командования; 100 тыс. грн – для тех, кто находится в зоне активных боевых действий или проходит реабилитацию после ранений;

– для тех, кто находится в зоне активных боевых действий или проходит реабилитацию после ранений; 70 тыс. грн – для тех, кто находится на передовой.

Минимальная зарплата мобилизованного составляет 33 тыс. грн, что включает в себя оклад в 20 тыс. грн и доплату за звание в 13 тыс. грн, и эта сумма освобождена от военного сбора. После длительного лечения военные должны 2 месяца на то, чтобы вернуться на свой пост или найти новый, иначе их выплаты могут снизиться до базового оклада и надбавки за выслугу лет.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине заработная плата военных с 1 ноября не должна измениться. Согласно действующим правилам, размер вознаграждения будет сохраняться по меньшей мере до конца 2024-го. При этом в некоторых случаях военным нужно знать нюансы начисления.

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