Выплаты переселенцам: кого лишат помощи уже с 1 августа
В Украине с 1 августа вступают в действие новые правила выплат для ВПЛ (внутренне перемещенных лиц). Теперь помощь будут назначать лишь на полгода – и продлят ее автоматически далеко не всем. А с 1 сентября выплат лишится еще ряд переселенцев.
Нормы прописаны постановлением Кабинета министров от 11 июля "Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц". OBOZREVATEL рассказывает, кому не продлят предоставление госпомощи.
Речь идет о получении т. н. выплат на проживание. Они составляют 2000 грн в месяц на каждого взрослого в семье и 3000 грн на ребенка или человека с инвалидностью.
Выплаты ВЛП: кого лишат помощи с 1 августа 2023 года
Большинству переселенцев с этой даты автоматически продлят уже назначенную помощь. Однако выплаты остановят таким категориям:
- ВПЛ, которые вернулись в оставленное место проживания;
- украинцы, которые находятся за границей более 30 дней подряд и к 1 августа не вернутся на родину (кроме тех, кто имеет важные основания, например, командировка, лечение, похороны, суды и т.д.);
- отбывают тюремное наказание, а также осуждены за преступление против основ нацбезопасности или объявлены в розыск.
Кому отменят выплаты с 1 сентября
С 1 сентября выплаты также начнут отменять тем, у кого они были продолжены, при наличии таких критериев (для любого члена семьи):
- приобретали транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет;
- одноразово оплатили товары или активы на сумму более 100 тыс. грн: недвижимость, земельный участок, ценные бумаги, виртуальные активы, товары долгосрочного применения, иностранная валюта, банковские металлы;
- имеют на депозитах или в облигациях внутреннего госзайма (ОВГЗ) суммарно более 100 тыс. грн;
- имеют в собственности пригодное для проживания жилье площадью не менее 13,65 кв. м на человека на территории, которая не включена в список временно оккупированных или тех, где ведутся/велись боевые действия;
- приобрели жилье за средства денежной компенсации из местного или государственного бюджета;
- находятся на полном государственном обеспечении или отбывают наказание в местах лишения свободы.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине семьи переселенцев могут получить выплату на новорожденного в размере 3 тыс. грн в месяц. Для этого необходимо обратиться в Центр предоставления административных услуг.
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