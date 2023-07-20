Выплаты переселенцам: кого лишат помощи уже с 1 августа

В Украине с 1 августа вступают в действие новые правила выплат для ВПЛ (внутренне перемещенных лиц). Теперь помощь будут назначать лишь на полгода – и продлят ее автоматически далеко не всем. А с 1 сентября выплат лишится еще ряд переселенцев.

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Нормы прописаны постановлением Кабинета министров от 11 июля "Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц". OBOZREVATEL рассказывает, кому не продлят предоставление госпомощи.

Речь идет о получении т. н. выплат на проживание. Они составляют 2000 грн в месяц на каждого взрослого в семье и 3000 грн на ребенка или человека с инвалидностью.

Выплаты ВЛП: кого лишат помощи с 1 августа 2023 года

Большинству переселенцев с этой даты автоматически продлят уже назначенную помощь. Однако выплаты остановят таким категориям:

ВПЛ, которые вернулись в оставленное место проживания;

украинцы, которые находятся за границей более 30 дней подряд и к 1 августа не вернутся на родину (кроме тех, кто имеет важные основания, например, командировка, лечение, похороны, суды и т.д.);

отбывают тюремное наказание, а также осуждены за преступление против основ нацбезопасности или объявлены в розыск.

Кому отменят выплаты с 1 сентября

С 1 сентября выплаты также начнут отменять тем, у кого они были продолжены, при наличии таких критериев (для любого члена семьи):

приобретали транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет;

одноразово оплатили товары или активы на сумму более 100 тыс. грн : недвижимость, земельный участок, ценные бумаги, виртуальные активы, товары долгосрочного применения, иностранная валюта, банковские металлы;

товары или активы на сумму : недвижимость, земельный участок, ценные бумаги, виртуальные активы, товары долгосрочного применения, иностранная валюта, банковские металлы; имеют на депозитах или в облигациях внутреннего госзайма ( ОВГЗ ) суммарно более 100 тыс. грн;

или в облигациях внутреннего госзайма ( ) суммарно более 100 тыс. грн; имеют в собственности пригодное для проживания жилье площадью не менее 13,65 кв. м на человека на территории, которая не включена в список временно оккупированных или тех, где ведутся/велись боевые действия;

приобрели жилье за средства денежной компенсации из местного или государственного бюджета;

находятся на полном государственном обеспечении или отбывают наказание в местах лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине семьи переселенцев могут получить выплату на новорожденного в размере 3 тыс. грн в месяц. Для этого необходимо обратиться в Центр предоставления административных услуг.

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