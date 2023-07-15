В Украине за новорожденных детей будут платить по 3 тысячи гривен в месяц: кому и как оформить

В Украине семьи переселенцев могут получить выплату на новорожденного ребенка в размере 3 тыс. грн в месяц. Для этого необходимо обратиться в Центр предоставления административных услуг.

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Об этом говорится в сообщении Минсоца. "Если у получающего помощь родился ребенок после 24.02.2022, помощь на такого ребенка назначается. Кроме того, если на ребенка, который родился после 24.02.2022, но до вступления в силу этого постановления помощь не была назначена, она начисляется с даты обращения за ней с автоматическим продлением с 1 августа 2023 года", – отмечают в ведомстве.

Это урегулирует проблему, которая возникала с получением помощи на детей, родившихся у переселенцев после перемещения и, соответственно, их зарегистрированное место жительства совпадало с местом задекларированного места жительства их родителей (места, куда переехали).

Отметим, украинцы, которые вынужденно выехали из оккупированных территорий, имеют право на ежемесячные выплаты от государства. Деньги будут платить до тех пор, пока территории не освободят от российских оккупационных войск. Для этого необходимо зарегистрироваться в Центре предоставления административных услуг в качестве переселенцев.

Каждый взрослый переселенец ежемесячно может получать 2 тыс. грн. На каждого ребенка выделяют 3 тыс. грн. На такую же сумму могут претендовать и украинцы с инвалидностью. Несмотря на задержки, все деньги выделяют из бюджета, а переселенцы получают свои выплаты.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине переселенцы имеют право получить выплаты даже в том случае, если они не подавали дополнительное заявление. Для этого достаточно было предоставить заявление один раз, до 30 апреля 2022-го.

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