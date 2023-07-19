Правила выплат для ВПЛ серьезно ужесточат, некоторые лишатся помощи: все подробности изменений

В Украине уже с 1 августа изменятся принципы предоставления помощи переселенцам (ВПЛ). Некоторые внутренне перемещенные лица из-за этого лишатся права на получение 2000 грн в месяц на каждого взрослого в семье и 3000 грн на ребенка или человека с инвалидностью. Кроме того, теперь помощь будет назначаться только на полгода (с правом продления для некоторых категорий).

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Важно, что тем, кому отменят выплаты, не нужно возвращать деньги, полученные до 1 августа. Изменения предусмотрены постановлением Кабинета министров от 11 июля "Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц".

Выплаты переселенцам – что изменится с 1 августа и 1 сентября

1. Вводятся критерии и условия назначения выплат согласно имущественному состоянию и срока пребывания за границей.

2. Семьи будут получать помощь в течение полугода. Социально уязвимым категориям помощь могут продлить еще на полгода.

С 1 августа помощь автоматически продолжится для всех ВПЛ, кроме таких категорий:

вернулись в оставленное место проживания;

находятся за границей более 30 дней подряд и к 1 августа не вернутся в Украину (кроме тех, кто имеет важные основания, например, командировка, лечение, похороны, суды и т.д.);

отбывают тюремное наказание, а также осуждены за преступление против основ нацбезопасности или объявлены в розыск.

Помощь, которую такие лица получают до 1 августа, возвращать государству не нужно.

С 1 сентября выплаты также начнут отменять тем, у кого они были продолжены, при наличии таких критериев (для любого члена семьи):

приобретали транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет;

одноразово оплатили товары или активы на сумму более 100 тыс. грн : недвижимость, земельный участок, ценные бумаги, виртуальные активы, товары долгосрочного применения, иностранная валюта, банковские металлы;

товары или активы на сумму : недвижимость, земельный участок, ценные бумаги, виртуальные активы, товары долгосрочного применения, иностранная валюта, банковские металлы; имеют на депозитах или в облигациях внутренного госзацма ( ОВГЗ ) суммарно более 100 тыс. грн;

или в облигациях внутренного госзацма ( ) суммарно более 100 тыс. грн; имеют в собственности пригодное для проживания жилье площадью не менее 13,65 кв. м на человека на территории, которая не включена в список временно оккупированных или тех, где ведутся/велись боевые действия;

приобрели жилье за средства денежной компенсации из местного или государственного бюджета;

находятся на полном государственном обеспечении или отбывают наказание в местах лишения свободы.

Также лицам из этого списка откажут в помощи, если они обратились за назначением выплат впервые. Кроме того, выплату не назначат, если переселенец:

находился за границей более 30 дней подряд или более 60 дней суммарно за 6 месяцев;

после повреждения или разрушения жилья зарегистрировали место проживания в нем (кроме детей);

осуждены за преступление против основ нацбезопасноти или объявлены в розыск.

Основания для прекращения оказания помощи ВПЛ

Есть и критерии, согласно которым смогут досрочно отменить помощь. Так, выплата прекращается со следующего месяца, несмотря на сроки автоматического продления, если:

по результатам ежемесячной верификации обнаружены обстоятельства, которые влияют на право получения помощи;

официально определена дата завершения боевых действий (оккупации) населенного пункта, в который переместился человек;

человек не прошел проверку фактического места проживания;

жилье ВПЛ восстановлено или его обеспечили местом постоянного или временного проживания (кроме компактного поселения);

человек вернулся в покинутое место проживания;

человек был осужден за преступление против основ нацбезопасноти или объявлен в розыск;

ВПЛ выехал за границу на постоянное место жительства, пребывает за границей более 30 дней подряд или более 60 дней суммарно за полгода.

Кто имеет право на пособие на проживание для ВПЛ

Право на помощь имеют такие ВПЛ:

жилье которых разрушено или непригодно для проживания из-за военной агрессии РФ;

которые переместились с территорий, где ведутся/велись боевые действия или временно оккупированных территорий (список обновляется, его утверждает Минреинтеграции);

дети, которые родились у ВПЛ.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине семьи переселенцев могут получить выплату на новорожденного в размере 3 тыс. грн в месяц. Для этого необходимо обратиться в Центр предоставления административных услуг.

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