Иран атаковал грузовое судно в Ормузском проливе: что происходит

Вечером в четверг, 25 июня, Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удар по коммерческому грузовому судну. Это произошло в Ормузском проливе у побережья Омана.

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Неназванный американский чиновник подтвердил CBS News, что атака произошла. Поврежденный корабль шел под флагом Сингапура; не уточняется, какой именно груз находился на его борту.

По данным Центра морских торговых операций Великобритании (UKMTO), мостик судна получил повреждения от "неизвестного снаряда", но люди не пострадали.

Подробности инцидента

Одобренный Соединенными Штатами маршрут для кораблей через Ормузский пролив предусматривает прохождение вдоль побережья Омана, тогда как Исламская Республика имеет иное мнение и призывала суда двигаться по северному маршруту.

Управление Персидского залива (PGSA, агентство, созданное Ираном для управления транзитом через Ормузский пролив), после атаки заявило: "Любой проход по маршрутам за пределами рамок, определенных PGSA, не будет покрываться гарантиями безопасного следования и не будет иметь права на страховку или связанную с этим ответственность".

Иранцы возложили ответственность на "владельца, оператора и командира судна", которые решили использовать якобы "несанкционированный" маршрут.

По данным UKMTO, после удара корабль продолжил свой путь, то есть последствия инцидента не были критическими.

Как писал OBOZ.UA:

– Американский президент Дональд Трамп утверждает, что Иран не взимает никаких сборов, страховых тарифов или других платежей с судов, проходящих через Ормузский пролив. По крайней мере, в этом Вашингтон заверили представители Тегерана.

– Предварительные подсчеты Центра стратегических и международных исследований (CSIS) говорят о том, что война против Исламской Республики Иран обошлась Министерству обороны США примерно в 40 млрд долларов. Помимо расходов на военные нужды, конфликт повлиял на цены на топливо, инфляцию и расходы американских домохозяйств.

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